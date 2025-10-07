Словакия подготвя 14-и пакет военна помощ за Украйна

Словакия подготвя нов пакет военна помощ за Украйна, който ще предостави на Киев инженерна и разминираща техника. Това беше обявено в понеделник от министъра на отбраната Роберт Калиняк в реч на международния форум на отбранителната промишленост в Киев, съобщи словашката държавна агенция TASR. Новината беше потвърдена и от украинското Министерство на отбраната в социалната мрежа Telegram.

Калиняк обяви на форума, че заедно с украинския министър на отбраната Денис Шмигал са подписали меморандум за 14-ия пакет помощ, според който Словакия ще предостави на Украйна инженерна и разминираща техника, а също и оборудване за медицинска евакуация и транспорт.

Според украинското Министерство на отбраната, Словашката република ще предостави на Киев пет машини за разминиране „Божена“ и друго военно и невоенно оборудване.

Машина за разминиране „Божена“

Ръководителят на словашкото Министерство на отбраната заяви също, че е пристигнал в Киев, за да преговаря със Шмигал и да определи потенциални проекти за разширяване на „вече доста всеобхватното сътрудничество в областта на отбраната“.

Калиняк отбеляза, че по време на неотдавнашна среща между словашкия премиер Роберт Фицо и украинския президент Володимир Зеленски, лидерите са определили сътрудничеството в областта на отбраната като една от основните теми на предстоящата четвърта съвместна междуправителствена среща.

Словакия е предоставила на Украйна 13 пакета военна помощ на обща стойност 671 милиона евро от февруари 2022 г. Четиринадесетият пакет на стойност 40,3 милиона евро беше отхвърлен от правителството на Фицо през ноември 2023 г., но сега получава зелена светлина