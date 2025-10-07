ЕС се занимава с това дали веганските месни продукти да се наричат ​​„наденички“ и „шницели“

Дебатът за това дали вегетарианските продукти могат да продължат да се наричат ​​„наденица“, „шницел“, „пържола“ или „бургер“ внезапно се премести в центъра на европейската политика. Европейският парламент в Страсбург ще гласува за имитациите на растителна основа в сряда следобед – след разгорещен дебат във вторник, съобщава Bild.

Консервативната Европейска народна партия (ЕНП) предлага да се принудят производителите да преименуват такива продукти, например на „продукт на грахова основа“ или „зеленчуковo кюфте“.

Най-големите компании в индустрията, включително Aldi, Lidl и Burger King, се обявиха срещу инициативата. В отворено писмо те предупредиха, че подобна забрана би нанесла сериозен удар на германския и европейския пазар на растителни храни.

„Потребителите са добре запознати с разликата между продуктите на растителна основа и месните продукти“, се казва в писмото.

Според Good Food Institute Europe, секторът на растителните храни само в Германия възлиза на 65 милиарда евро и да поддържа 250 000 работни места.

Членовете на парламента са разделени по партийна линия: Зелените наричат ​​инициативата „саботаж на обещаваща индустрия“, докато поддръжниците на ЕНП, водени от депутата от ХДС Норберт Линс, изискват „ясно разграничение между продуктите на растителна и животинска основа“. Те твърдят, че това е необходимо „за защита на потребителите и фермерите“.