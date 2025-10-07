Фон дер Лайeн набеди Путин за недоверието в нея

Десницата и левицата няма да пратят “европремиерката” вкъщи, но клатят опасно ЕС

Шефката на ЕК прочете защитно слово преди вота за нейното сваляне в ЕП в четвъртък

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен нарочи президента на Русия Владимир Путин за главен виновник за внесените в Европарламента не едно, а две искания за вот на недоверие срещу нея. Първото е дело на Групата на патриотите за Европа, в която влизат партиите на предводителката на крайната френска десница Марин Льо Пен и на премиера на Унгария Виктор Орбан, а второто - на Групата на левицата, в която пък членуват мощните формации “Непокорена Франция” и “Пет Звезди” от Италия, както и други по-малки партии. Исканията за недоверие към шефката на ЕК, които са предявени само три месеца след първия подобен изблик на недоволство срещу Фон дер Лайeн, но дело само на представители на десницата, ще бъдат разисквани и гласувани в четвъртък в аулата на Европарламента в Страсбург.

“Путин обвини Европа за продължаващата негова агресивна война в Украйна и се похвали с това, което нарече “пукнатини в европейската сграда” и “разбито единство” на нашия Съюз.” - заяви Фон дер Лайeн завчера в пламенна реч пред евродепутатите в Страсбург. “Въобще той не крие радостта и подкрепата си за всички свои послушни приятели в Европа, които играят по свирката му.” - продължи “европремиерката” защитната си пледоария, обвинявайки “патриотите” на Льо Пен и Орбан, както и хората на левицата в ЕП, че действат от името на Кремъл с цел да отслабят ЕС и да оправдаят войната на Москва срещу Киев.

“Това е най-старият трик в историята” - натърти фон дер Лайeн - “Сеене на разделение, за да се настроят европейците едни срещу други. Това е капан.” Титулярката на изпълнителната власт в ЕС изрази също така убеденост, че нахлуванията на самолети и дронове във въздушното пространство в Естония, Полша и Дания отговарят на същия модел за разделение и подчерта: “Европа е в максимална готовност да реагира подобаващо”.

Както обаче посочиха редица анализатори в западноевропейските столици, в мотивите за вота на недоверие срещу Фон дер Лайeн въобще не става дума за войната на Русия срещу Украйна. Патриотите са настояли германската християн-демократка да бъде отстранена от поста заради сбъркани зелени политики и неспособност да бъде озаптена незаконната иммиграция в ЕС, докато левицата е възмутена от бездействието на ЕС към жестокостта на Израел в Ивицата Газа.

И едните, и другите обаче осъждат като “небалансирана” сключената от Фон дер Лайeн сделка със САЩ за 15% взаимно облагане с мита, както и споразумението “Меркосур” с държавите от Латинска Америка, което представлявало заплаха за фермерите и околната среда на Стария континент. “Ще гласуваме с високо вдигнати глави в подкрепа на този вот на недоверие, защото това е вот срещу Европа на Макрон и Европа на фон дер Лайен.” - обяви президентът на партията на Марин Льо Пен “Национален сбор” - Джордан Бардела. “Г-жо фон дер Лайен - предупреди пък лидерката на групата на левицата Манон Обри, - вие трябва да си тръгнете, защото съдействахте за геноцида в Газа.” Интересното е, че Групата в ЕП на европейските консерватори и реформисти, която включва и партията “Италиански братя” на премиерката в Рим Джорджия Мелони, играе “от двете страни” на барикадата, препоръчвайки на членовете си да гласуват “свободно и по съвест”.

Според следящите от близо работата на ЕП брюкселски коментатори, вотът на недоверие срещу Фон дер Лайeн в четвъртък едва ли ще мине. Но не само защото за шефката на ЕК ще гласуват групите на Европейската народна партия, центристите от “Да обновим Европа” и Прогресивния алианс на социалистите и демократите, а защото за свалянето є е необходимо квалифицирано мнозинство от две трети - непостижимо начинание за когото и да било в момента. Но както подчерта римският всекидневник “Република”, председателката на ЕК обаче е наясно, че недоволството от нея нараства в Европейския парламент с всеки изминат ден и поради тази причина в речта си завчера в Страсбург тя била обещала по-голямо сътрудничество в бъдеще с всички групи. “Фон дер Лайeн се страхува преди всичко, че традиционното є мнозинство ще се разпадне допълнително след вота в четвъртък” - подчерта “Република”.