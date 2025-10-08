Цените на жилищата в Гърция продължават да се покачват

Средните офертни цени на жилищните имоти в Солун са се увеличили с 11%

Центърът на Атина и районите на западните предградия се открояват по отношение на най-голямото увеличение на обявените цени на жилищни имоти през третото тримесечие на тази година, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Според данни от ценовия индекс SPI на Spitogatos.gr, на годишна база най-големите увеличения между юли и септември са регистрирани в центъра на Атина с 27,4%, следвани от Драпецона и Перама в западна Пирея с увеличения съответно от 26,3% и 26,1%, както и Перистери, където увеличението на средната искана цена е 22%.

Данните показват, че това са предимно райони с голям запас от имоти, отговарящи на условията чрез втория цикъл на програмата „Моят дом“, което води до съответно голямо увеличение на обявените цени.

По-малки колебания се наблюдават в други части на Атика, където цените са започнали да се стабилизират. Те включват Неа Смирни в южните предградия, Агия Параскеви на север, Метаморфоси на запад, квартал Колонаки-Ликабетос в центъра на града и Кастела и Пасалимани в Пирея.

Що се отнася до жилищата под наем, най-големите годишни увеличения на средната искана цена за третото тримесечие на 2025 г. са регистрирани в районите Гази-Метаксургио-Вотаникос (18,8%), Петруполи (17,6%), Перама (15,5%), Филотей (15,3%) и Егалео (15,2%).

Средните офертни цени на жилищните имоти в Солун са се увеличили с 11% през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на миналата година, докато цените на наемите са се увеличили със 7,7% за същия период. В цяла Гърция продажните цени са отбелязали увеличение от 10% през третото тримесечие, докато в сравнение с второто тримесечие увеличението достигна 1,6%. Що се отнася до наемите, увеличението е 7,2% на годишна база, без особени промени в сравнение с второто тримесечие.

Южните предградия на Атина остават сред най-скъпите райони, със средна искана цена от 4091 евро на квадратен метър. Следват Цикладите с 3870 евро/кв.м, северните предградия с 3323 евро/кв.м, Лефкада (3230 евро/кв.м) и Ханя, където средната цена е 2878 евро/кв.м.