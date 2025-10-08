ЕС ще замени паспортните печати с биометрична гранична система

Пътуващите ще трябва да се регистрират при пристигане

Европейският съюз (ЕС) е на път да премахне постепенно поставянето на печати в паспортите на пътуващи извън ЕС, като го замени с нова цифрова система за управление на границите, известна като Система за влизане/излизане (EES).

От 12 октомври системата ще започне постепенно да се въвежда в 29-те държави от Шенгенското пространство – включително 25 държави членки на ЕС, както и Швейцария, Норвегия, Лихтенщайн и Исландия, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Ирландия и Кипър, които са членове на ЕС, но не са част от Шенгенското пространство, ще продължат ръчните проверки на паспортите.

Съгласно новата система, на посетителите извън ЕС, влизащи или напускащи Шенгенското пространство, ще бъдат записвани електронно лицеви снимки, пръстови отпечатъци и данни за пътуване, вместо да получават физически паспортен печат. Според Европейската комисия (ЕК) , Системата за влизане/излизане ще направи граничните проверки по-бързи и по-ефективни, като същевременно ще засили сигурността, като помогне за проследяване на пресрочения престой и незаконната миграция.

Пътуващите ще трябва да се регистрират при пристигане, като отговорят на стандартни гранични въпроси, създавайки запис, валиден за три години. След регистрация, повторното влизане ще изисква само биометрична проверка.

Европейският съюз (ЕС) очаква системата да заработи напълно до април 2026 г., като са вероятни първоначални забавяния, тъй като граничните служители и пътуващите се адаптират към технологията.

Системата за влизане/излизане е една от двете основни нови инициативи на ЕС за границите. Втора система, Европейската система за информация и разрешаване на пътувания (ETIAS), която ще изисква от посетителите извън ЕС да получат онлайн разрешение преди пътуване, се очаква да последва, след като EES стане напълно функционална.