Ракетите не могат да дойдат достатъчно бързо

Доставките на американски ракети „Томахок“ за Украйна може да отнемат месеци и може би никога няма да напуснат пусковите си установки, но това не означава, че няма да окажат влияние върху Москва, пише The Telegraph.

Това е заключението на един от най-високопоставените представители на националната сигурност в страната, чийто анализ очертава как би могло да изглежда споразумението с Вашингтон и как биха могли да бъдат използвани тези смъртоносни оръжия. Или да не бъдат използвани.

Ден по-рано Доналд Тръмп даде най-ясния си намек досега, че се готви да снабди Киев с оръжията.

Той „почти е взел решение“, каза той в свойствения си неясен стил. След това добави, че първо би искал да знае какво планира да прави Украйна с тях, от страх, че ракетите с голям обсег биха довели до ескалация.

Ракетите не могат да дойдат достатъчно бързо за обсадените украински сили.

Масирани руски удари имаха за цел да извадят от строя енергийната мрежа на Украйна през уикенда. С наближаването на зимата атаките придават спешност на преговорите за военна помощ.

Но обхватът от 1600 мили на „Томахок“ и способността му да носи ядрени бойни глави са усложняващи фактори. Това поставя руската столица Москва в обсега на ракетите и руският президент Владимир Путин предупреди Тръмп, че те могат да унищожат останалите отношения с Вашингтон.

На този фон Егор Черниев, заместник-председател на комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на украинския парламент, изложи как биха могли да бъдат използвани оръжията.

Той предвижда редица възможности или етапи, от промяна на решението на Тръмп и изобщо да не ги доставя, или Тръмп да разреши износа им, но да не разреши използването им, до разрешаване на ескалиращ мащаб на обхвати и цели.

„На всеки от тези етапи Путин получава възможност да отстъпи и да седне на масата за преговори. Ето защо доставката и използването на ракетите най-вероятно ще бъдат много постепенни“, написа той. „Първо ще ни дадат ракети, но само няколко броя, или няколко дузини, но няма да ни позволят да ги изстреляме веднага и ще видим реакцията на Кремъл.“

Ако няма реакция, тогава обхватът се увеличава, позволявайки удари по руската граница.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, заяви, че публичната дискусия е много различна от тази на администрацията на Байдън, когато подробностите се появяват едва след доставката на оръжията.