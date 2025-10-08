Германия ще позволи на полицията да сваля дронове

Германия ще предостави на полицията правомощия да сваля дронове.

Новият закон, одобрен от кабинета днес и очакващ одобрение от парламента, дава правомощия на полицията да сваля дронове, нарушаващи въздушното пространство на страната, включително да ги премахва в случаи на сериозна заплаха или щети, пише Reuters.

Техники, достъпни за свалянето на дронове, включват използване на лазери или заглушаващи сигнали за прекъсване на контролните и навигационни връзки.

"Няма да позволим това. Засилваме правомощията на федералната полиция, така че дроновете да могат да бъдат откривани и неутрализирани по-бързо в бъдеще.“, заяви канцлерът Фридрих Мерц в X.

Министърът на вътрешните работи Александър Добриндт обяви, че във федералната полиция ще бъде създадено специално звено за борба с дроновете, а изследователите ще се консултират с Израел и Украйна, тъй като те са по-напреднали в технологиите за дронове.