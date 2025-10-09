Бундесверът се готви за най-голямата си покупка на оръжие на стойност седем милиарда евро

Още по темата: Дронове са забелязани над тайни заводи за противовъздушна отбрана в Европа 08.10.2025 09:20

Ключова част от програмата е закупуването и модернизацията на изтребителите Eurofighter

Германският министър на отбраната Борис Писториус представи на парламента план за мащабно превъоръжаване на Бундесвера, съобщава Bild .

Според изданието, бюджетната комисия на Бундестага разглежда 14 големи проекта на обща стойност приблизително 7 милиарда евро. Всички покупки на стойност над 25 милиона евро трябва да получат парламентарно одобрение.

Ключова част от програмата е закупуването и модернизацията на изтребителите Eurofighter. За тази цел са планирани 5,2 милиарда евро, както и още 800 милиона евро за боеприпаси.

Освен това, Писториус предложи закупуването на 48 бронирани линейки тип Boxer, леки бойни и спомагателни машини за въздушно-въздушните сили, както и ново оборудване за миночистачи и военноморски специални сили, на стойност приблизително 400 милиона евро.

Проектът включва също така закупуване на радиостанции, оборудване за мостове, модернизация на инфраструктурата и дигитализация на учебните центрове на сухопътните войски. Някои инициативи, включително бронирани разузнавателни машини от следващо поколение и дронове, обаче са временно отложени.

Както отбелязва Bild, парламентът ще разгледа следващия пакет от обществени поръчки на 5 ноември – нова система за противовъздушна отбрана за защита от дронове и нисколетящи цели.