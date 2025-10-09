Съдът на ЕС наложи тежка глоба на Гърция заради дело за депо за отпадъци

Комисията подаде нова жалба през 2024 г.

Съдът на Европейския съюз наложи солидна глоба на Гърция, постановявайки, че страната не е спазила решение от 2014 г. относно управлението на депото за отпадъци на остров Закинтос, съобщава To Vima.

В решението си съдът осъди Гърция да заплати еднократна сума от 5,5 милиона евро на Европейската комисия, заедно с дневна санкция от 12 500 евро за всеки ден неспазване, считано от датата на публикуване.

Делото е съсредоточено върху продължаващата експлоатация на депото за отпадъци, разположено в морския национален парк на Закинтос - естественото местообитание на застрашената морска костенурка карета (Caretta caretta). Още през 2014 г. съдът беше установил, че обектът е претоварен и нефункционира, което представлява сериозен риск както за общественото здраве, така и за околната среда.

Въпреки близо десетилетие на обмен на мнения между Европейската комисия и гръцките власти, съдът заключи, че не са предприети достатъчни действия. Предупредително писмо от 2017 г. разкри, че депото е продължило да приема отпадъци до края на същата година.

Комисията подаде нова жалба през 2024 г., което доведе до днешното решение. В мотивите си съдът подчерта сериозността на нарушението, продължаващите екологични опасности и многократните минали нарушения на Гърция в управлението на отпадъците.