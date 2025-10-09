Комисията на Фон дер Лайен оцеля след вот на недоверие

Още по темата: Властта на Фон Дер Лайен се разпада 13.09.2025 09:30

Двете предложения за вот на недоверие, които бяха подложени на гласуване в четвъртък, имаха една основна точка на критика: едностранчивите условия на търговското споразумение между ЕС и САЩ.

Урсула фон дер Лайен оцеля след две поредни предложения за вот на недоверие срещу нейната Европейска комисия, тъй като центристките партии синхронизираха действията си, за да подкрепят нейното председателство, пише Euronews.

Предложенията, внесени от крайнодесни и крайнолеви групи в Европейския парламент, бяха обсъдени в понеделник вечерта и гласувани в четвъртък по обяд.

Едновременните предложения нямаха реален шанс за успех и не успяха със значителна разлика да постигнат необходимото двойно мнозинство, за да бъдат приети.

Текстът, внесен от Патриоти за Европа (ПФЕ), получи 378 гласа „против“, 179 гласа „за“ и 37 гласа „въздържал се“, докато съответният ход на Левицата получи 383 гласа „против“, 133 гласа „за“ и 78 гласа „въздържал се“.

Броят на депутатите, които се обединиха зад фон дер Лайен, беше малко по-голям, отколкото през юли, когато шефката на Комисията беше изправена пред първия си вот на недоверие. Тогава равносметката показваше 360 гласа против нейното уволнение, 175 в нейна полза и 18 въздържали се.

"Дълбоко оценявам силната подкрепа, която получих днес", заяви фон дер Лайен в кратко изявление, публикувано в социалните медии. "Комисията ще продължи да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент, за да се справи с предизвикателствата пред Европа. И заедно да постигаме резултати за всички европейски граждани. Обединени за нашите хора, нашите ценности и нашето бъдеще."

Предложенията бяха официално внесени миналия месец от Патриотите и Левицата, представляващи противоположни страни на политическия спектър.

Една обща нишка свързваше двете предложения: отпора срещу търговското споразумение между ЕС и САЩ и изключително неблагоприятните условия, които то наложи на европейските износители.

Споразумението, което включва и необвързващи ангажименти за инвестиране на 750 млрд. евро в енергия, произведена в САЩ, и за изразходване на 600 млрд. евро на американския пазар, продължава да бъде подложено на силна критика от всички части на политическия спектър.

В неотдавнашно социологическо проучване 52 % от анкетираните определиха сделката като "унижение" за Европа.

Фон дер Лайен призна, че споразумението е "несъвършено", но настоява, че то е достатъчно "солидно", за да се справи с търговските сътресения, предизвикани от президента на САЩ Доналд Тръмп.