Властта на Фон Дер Лайен се разпада

Днес тя се намира в центъра на политическа буря, която показва нейната слабост и неспособност да поеме инициативата

Европа, която трябваше да се утвърди като водеща икономическа сила, изглежда слаба и разделена

В този хаотичен пейзаж Патриотите за Европа се появиха като единствената структурирана и последователна сила

Урсула фон дер Лайен мечтаеше да олицетворява мощна Европа. Днес тя се намира в центъра на политическа буря, която показва нейната слабост, оспореност и неспособност да поеме инициативата. И в този климат на недоверие, една политическа сила ясно се откроява: Патриотите за Европа на Бардела, Льо Пен, Орбан, Салвини, Абаскал, Кикъл, Бабиш и Анеманс - единствената истинска патриотична сила, способна да разтърси сериозно Европейския парламент.

Всичко се преобърна миналия юли, когато Урсула фон дер Лайен подписа спорно търговско споразумение с Вашингтон. Документът предвиждаше САЩ да наложат мито от 15% върху европейските продукти, срещу 0% за американските. Допълнително Брюксел се съгласи да закупи енергийни ресурси за 750 милиарда евро и да инвестира 600 милиарда евро на американска територия до края на мандата на Доналд Тръмп. Това търговско решение, което трябваше да демонстрира стратегическа стабилност, вместо това се превърна в символ на подчинение и спор. Европа, която трябваше да се утвърди като водеща икономическа сила, изглежда слаба и разделена. Политическият капитал на председателката бързо се топи.

В този вакуум на лидерство Жордан Бардела и неговата група Патриотите за Европа решиха да действат. За разлика от другите политически сили, които са готови да се оплакват и като черни станции да констатират проблеми, но без да дават решения, Патриотите поемат отговорността. Те са единствените, които стартират реална процедура срещу фон дер Лайен, като внасят вот на недоверие и събират необходимите подписи въпреки враждебната среда в ЕП.

За Бардела залогът е ясен: не става въпрос само за търговия или управление, а за цивилизационен избор. “Този вот ще бъде референдум: за или против Европа на Урсула фон дер Лайен и за или против Европа на Еманюел Макрон” - президентът с най-ниско доверие в Петата френска република.

Инициативата на Патриотите е вплетена в институционален контекст с голяма тежест. Европейският парламент разполага с мощен инструмент: вотът на недоверие. Този механизъм, предвиден в договорите, позволява на депутатите да отнемат доверието си от Европейската комисия, често сравнявана с “правителство” на Съюза. Този правен способ може да отстрани цялата Комисия. За да се стартира процедурата, е необходимо поне една десета от евродепутатите (в момента 72) да подпишат мотивирано искане. След това се провежда дебат, последван от гласуване с поименно повикване. За да бъде приет вотът, е необходимо двойно квалифицирана мнозинство: две трети от гласовете и поне 361 гласа от общо 720 депутати. При успех цялата Комисия - включително председателката - трябва да подаде оставка, като остава да изпълнява текущите задачи до назначаването на нова Комисия. Досега никой вот на недоверие не е преминал. Някои опити обаче оставят траен отпечатък. През 1999 г. Комисията Сантер предпочете да подаде оставка преди самото гласуване. Оттогава няколко опита са неуспешни, като този през 2005 г. срещу Жозе Мануел Барозу и преди няколко седмици пак срещу Фон Дер Лайен. Въпреки това, самото съществуване на процедурата напомня, че Комисията не е извън контрол: тя носи отговорност пред избраните представители на европейските народи.

Разбира се, радикалната левица се включи в критиките, като Манон Обри обвини председателката в “съучастие в геноцид” в Газа и призова за оставка. Но извън големите думи няма реални действия. Дори отказ от съюз: левицата предпочита да внесе собствен вот на недоверие, като се увери, че той няма да успее. Центристите, социалдемократите и Зелените критикуват фон дер Лайен на думи, но стоят зад нея при гласуването. Републиканците, разкъсани между лоялност към Европейската народна партия и нарастващо разочарование, остават в сивата зона. С други думи: много думи, малко действия. В този хаотичен пейзаж Патриотите за Европа се появиха като единствената структурирана и последователна сила. Тяхната инициатива показва, че не се ограничават до критики: те използват институционалните механизми, за да превърнат гнева на гражданите в политически действия. В момент, когато 60% от европейците искат оставката на фон дер Лайен, именно те дават глас на това мнозинство.

Вероятно Фон Дер Лайен няма да падне този път. Центърът остава достатъчно силен, за да отхвърли вота, както се случи миналия юли при предишен опит (360 гласа против, 175 за). Но множеството предизвикателства показват, че авторитетът є се руши.

Истинското послание е ясно: единственият политически блок, способен да поеме атаката и да разтърси Европейската комисия, днес са Патриотите за Европа. Където другите се колебаят, те действат. И ако картите на Урсула фон дер Лайен все още стоят, това се дължи по-скоро на слабостта на противниците є... поне засега.