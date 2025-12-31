Когато магарето мисли, че е кон

Ако не беше премиер, Мицкоски вероятно можеше да води дискусии за името на държавата му

Премиерът на Северна Македония заявил: „Во принцип не сум човек що сака цензуриранье или закани, така що за мене името Македония е свето име и моето слободно право на говор е да си кажувам како що яс мислам“.

Подобна мисъл е израз на свободолюбие, но би било добре Мицкоски да обича свободата за всички хора, а не само за него!

Ако не беше премиер, Мицкоски вероятно можеше да води дискусии за името на държавата му. В кръчмите стават такива неща. Но той е премиер на държава с конституционно име, което е международно признато. То е Северна Македония, а не само Македония, защото държавата му заема едва 36% от територията на географската област Македония и следователно не може да има претенции за някакви монополни права. Всички държави по света, които се намират в подобна ситуация, използват допълнително определение: Северна Корея, Южна Корея, Източен Тимор, Западна Самоа, Южен Судан, Южна Африка, Западна Сахара и т. н.

Що се отнася до човешкото право на Мицкоски да се смята за каквото си иска, то и магарето може да се смята за кон, но никога няма да стане кон, най-много да стане за смях!

А относно нашето човешко право, имаме всички основания да продължаваме да смятаме цитирания по-горе език за български, като аргументът е, че именно за такъв са го смятали всички възрожденци, които днес от хора като Мицкоски са обявявани за македонци, с което пък посмъртно магарето им отнема човешкото право на самоопределение.

И текстът ми съвсем не е ироничен, а реалистичен...

Именно затова Гърция протестира!

Очевидно тъмните сценаристи са от Сръбски свет!

Възниква въпросът - какво прави България?