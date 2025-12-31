България има мирно и проспериращо бъдеще. Но няма да дойде даром

Времената действително са исторически

Коментар на Кузман Илиев, икономически и политически анализатор

Ние не сме безгласна буква. Не сме роби никому

Без нравствения закон, светът тотално е загубил посока и смисъл

България има бъдеще. Красиво, мирно и проспериращо. Но няма да дойде даром. България ще трябва да се бори. И да остане в Истината. В противен случай ще страда. Икономически, демографски и духовно. Времената действително са исторически. И лукави. И всеки от нас ще е засегнат. Лично!

България има свещена мисия. Нашата достойна родина не е безучастен и малодушен преносител на чужд дневен ред и интереси. Тя е люлка на православния светоглед за половин Европа.

А това значи диалог и търпение. Мир и братолюбство. Икономическа свързаност, а не разделение.

Всички залитания в крайности са излизане от златния Царски път на Божията премъдрост. И неизбежна гибел за народа ни. Едно е да не си запознат с определени процеси, друго е сам да си наложиш въжето на врата. Нашата собствена воля ще предопредели какво ще изберем.

Еврото не е златен стандарт. Затова и бордът към него беше грешка. Но самото евро вече върви към война, инфлация, цифров контрол над живота на хората. И понеже българските политици не са придворни шутове на либералните глобалисти в Брюксел, те имат за задача да защитят икономическия стандарт и сигурността на българите.

За целта по модела на Полша, Чехия, Сърбия и Унгария трябва да приберат златните ни резерви, да трупат злато и стабилни активи, с които да подсигурят валутата ни в бъдеще. Защото със склерозиралата “зелена индустрия” в “нелиберална” Европа, с огромните дългове на Франция, Италия, Испания и други “мотори” на еврозоната - никак, ама никак не й е добър хороскопът!

Ако сме близо до Бога, ако се смирим и покаем - нашият Творец ще ни прости. И ще ни даде закрилата си.

Без нравствения закон, светът тотално е загубил посока и смисъл. И върви към сблъсък. Поставили сме за водачи слепци, чийто духовен разум се е побъркал.

Освен санкции, дългове, инфлация, контрол, самонадеян диктат над гражданите и враждебност - друго нямат в арсенала си тези хора. Схеми, егоцентризъм и корупция. Като че ли има по десет стомаха и могат да се клонират в пет-шест имения. Суета!

Малки грешки - водят до срив. Малки правилни крачки от всички създават работеща и витална система.

Нека 2026 г. да донесе на всички българи мир в душата и в живота; мъдрост за справяне с трудностите; мъжество пред предизвикателствата; цялост в гледищата и справедливост към Истината!

Като защитник и преносител на Православието за половина Европа, ние имаме ключов принос към европейската цивилизация. Но истинската, не на войнолюбци и мултикулти еврочиновници!

Ние не сме безгласна буква. Не сме роби никому, освен на Подателя на живота! Но неговото иго е леко.

А България Може! И то много…

(от Фейсбук)