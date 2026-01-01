Невинна кръв окъпа новогодишната нощ на Швейцария

Още по темата: Около 40 души са загинали, а 100 са ранени при експлозия в бар в швейцарски ски курорт 01.01.2026 14:17

Взрив в прочутия курорт Кран-Монтана уби най-малко 40 младежи, десетки са ранените

Най-малко 40 тийнейджъри са загинали при експлозията в 1:30 часа на 1 януари в клуб "Le Constellation" в луксозния швейцарски ски-курорт Кран-Монтана. Полицейски източници от прочутата туристическа дестинация на няма и два часа път от Берн или Женева съобщиха за медиите, че ранените са поне стотина, като повечето от тях са със сериозни изгаряния в резултат на избухналия жесток пожар. „Стана експлозия, причините за която са все още неизвестни, но може да се предполага, че тя е в резултат на подпалването и взривяването на складирани фойерверки“ – заяви за медиите говорителят на на полицията в намиращия се в югозападната част на Швейцария кантон Вале – Гаетан Латион. Според него в заведението са се намирали изключително млади хора, тъй като там е било организирано посрещане на Нова година само за “Under 17”или иначе казано за тийнейджъри.

Пожарът е избухнал през нощта след една или повече експлозии - потвърдиха Швейцарското радио и телевизия на уебсайта си. Известният и популярен локал „Le Constellation“ може да побере до 400 души. Открито преди повече от 40 години, заведението е разделено на две нива - партер с големи екрани и бар, и сутерен с друг бар и дансинг. Локалът се посещава предимно от млади хора, като според свидетели пожарът бил избухнал в сутерена, очевидно по време на концерт. Предполага се, че освен фойерпверки, той може да е бил предизвикан и от запалването на апарати за пуканки, които работели на пълни обороти в оня момент. „Не е било умишлено“ - казаха местни източници в разговори с радио-репортери, въпреки че точната причина за унищожителния огън все още се изяснява.

По време на експлозията в ресторанта и баровете на заведението е имало повече от 150 души. Веднага след оглушителния взрив на място са дошли екипи на спешна помощ, а вдигнати под тревога вертолети са облитали до сутринта района на всеки 10 минути, пренясйки ранени до близки болници. Системата за проследяване на полети „Flight Radar“ е показала, че са били задействани почти всички спасителни хеликоптери в Швейцария и един от Италия. Санитарен самолет, който преди това е бил забелязан на писта близо до курорта и мястото на инцидента, по-късно кацнал до Университетската болница на Цюрих. Многобройни линейки от съседните кантони също са се притекли на помощ, а полицията е създала телефонна линия за помощ на семействата на загиналите и ранените.

Кран Монтана е исторически ски курорт в кантона Вале. Неговата гордост е ски зоната, простираща се върху 140 километра, една трета от която е покрита с изкуствен сняг, тъй като в долната си част тя е напрактика в слънчева долина. Карането на ски започва от 1500 метра надморска височина и достига до ледника на 3000 метра височина. От Кран Монтана се открива впечатляваща гледка към обикновено заснежените величествени алпийски върхове Вайсхорн, Зиналроторн, Обергабелхорн, Матерхорн и Ден-Бланш. От върха Белалуи (2528 метра) може да се види европейския първенец Монблан, както и долината на прочутата долина Рона. Курортът постоянно е домакин на надпревари по ски алпийски дисциплини и фрийстайл ски. Пистите се обслужват от 27 ски лифта, включително седалков лифт, който превозва 2400 пътници на час.