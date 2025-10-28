Украйна е готова за мирни преговори, но няма да даде нови територии на Русия, заяви Зеленски

Дроновете „Шахед“ стават по-опасни от балистичните ракети

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната. В същото време държавният глава подчерта, че украинските сили "няма да направят и крачка назад" на бойното поле, за да отстъпят територия, съобщават украински медии.

В коментари пред журналисти, публикувани днес, Зеленски призова американските законодатели да одобрят по-строги санкции срещу Русия. Той заяви и че Украйна ще се нуждае от стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още две или три години.

Според Зеленски, санкциите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, ще намаляват руските печалби с 5 милиарда долара всеки месец. "Това не са наши данни, те все още не са проверени от нашето разузнаване - това е, което получих от партньори. И най-важното е, че това американско решение ще окаже влияние върху износа на руски петрол с около 56-57%“, отбеляза той.

Руснаците се стремят да превземат Покровск, за да докажат на американската администрация, че са способни да вземат цяла Източна Украйна, смята Володимир Зеленски.

„Разбираме защо се нуждаят от Покровск. Трябва им за да кажат: "вижте, все пак идеята Украйна да напусне изтока и да се откаже от всичко останало, което иска, е единствената възможна, иначе ще превземем още". Следователно, фактът, че ние държим Покровск, а те постоянно отлагат плановете си, доказва на света, че лъжат и че е необходимо и си струва той да продължи да помага на Украйна“, подчерта Зеленски.

"Нямат някакъв резултат, който да могат да „продадат“ на американците. Показват им карти с вече превзет Покровск, разказват им как стоят край Днепър, как са превзели 90% от Източна Украйна. Това е просто лъжа“, каза държавният глава на Украйна.

Според него в момента в Покровск има около 200 руснаци. „Виждаме това с дронове. Веднага щом излязат има огън от една или друга точка и те биват открити и унищожени“, каза Зеленски.

Той предупреди, че руските дронове „Шахед“ стават по-опасни от балистичните ракети поради големия си брой и модернизацията им.

„Шахидите“ вече са станали по-опасни от балистичните ракети на някои места. Ние сваляме балистична ракета поне там, където имаме Patriot. А за да свалим толкова голям брой „Шахиди“ на такава височина, трябва да използваме всичко. Прехващачи, F-16, хеликоптери - използваме всичко. Но много зависи от времето. В студа ще видим как ще използваме хеликоптери“, отбеляза Зеленски.

Относно дроновете-прехващачи, той отбеляза, че през ноември се планира да започне производството на 500-800 бройки на ден, но: „Трябва да обучим оператори".

Президентът също така подчерта, че Украйна ще отговори на руските атаки, като се планира увеличаване на бойното използване на крилати ракети „Фламинго“ и дронове-ракети „Рута“.