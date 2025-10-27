Турция купува 20 изтребителя „Юрофайтър“ от Великобритания

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и британският премиер Киър Стармър подписаха днес в Анкара декларация за сътрудничество за закупуване на 20 изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) от Турция. Церемонията по подписването бе излъчвана онлайн.

Сделката е на стойност 8 милиарда британски лири (9,2 милиарда евро), съобщиха от офиса на Стармър, информира Ройтерс.

Изтребителите „Юрофайтър“ се произвеждат от консорциум, в който участват Германия, Великобритания, Испания и Италия.

Първоначално Германия се противопостави на продажбата заради турската подкрепа за „Хамас“, която е призната за терористична групировка от Европейския съюз, но през юли вдигна своето вето.

На 30 октомври канцлерът на Германия Фридрих Мерц също пристига в Анкара и това ще бъде сред темите на срещите на високо равнище, информира Анадолската агенция.

За полагането на подписите под документа за закупуване на изтребителите „Юрофайтър“ Стармър беше посрещнат с държавни почести и 21 топовни салюта в Анкара. След церемонията британският премиер посети военния завод „ТУСАШ“. Там той се запозна отблизо с възможностите на изтребителя „КААН“, който е турско производство. Последваха срещата с Ердоган и церемонията по подписване на документа. Двамата лидери определиха деня като исторически и изразиха увереност, че този акт ще сближи още повече Турция и Великобритания.

По думите на Стармър, споразумението ще засили сигурността в рамките на НАТО, както и двустранното сътрудничество в областта на отбранителната индустрия, ще увеличи икономическия растеж в двете страни и ще осигури заетост на 20 хиляди души

През следващите години заедно турските военновъздушни сили ще засилим охраната на Източния фланг на НАТО в името на сигурността на всички, подчерта Стармър.

„Гледам на този документ между два близки съюзника като на нов знак за стратегическото ни партньорство. Благодаря на господин Стармър за дейностите, които ръководи по време на процеса с консорциума „Юрофайтър“! Ценя градивното отношение и на другите държавни лидери от консорциума. Вярвам, че това открехва вратата и към други съвместни проекти в отбранителната индустрия с Обединеното кралство“, заяви Ердоган.