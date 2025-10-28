Тръгна делото на Бриджит Макрон срещу твърдението, че е мъж

10 души се изправят пред Наказателния съд в Париж за разпространяване на информация, че първата дама на Франция не е родена като биологична жена

Втори ден наказателният съд в Париж гледа едно от най-обсъжданите дела във Франция, а и по света – за клевета и кибертормоз срещу първата дама на Франция Брижит Макрон.

Процесът бе образуван по повод разпространените твърдения, свързани с половата ѝ принадлежност. Няколко човека твърдят, че Маркон не е родена като жена, а като биологичен мъж, който впоследствие е сменил пола си с хирургически интервенции и хормонална терапия.

Пред съда за клевета се изправят осем мъже и две жени. Те са обвинени в това, че са публикували трансфобски и сексистки коментари в социалните мрежи по адрес на първата дама. Освен твърдения за пола ѝ, те разпространили и твърдения, че Макрон е родена с името Жан-Мишел Троньо.

Според журналистката от Nouvel Observateur Ема Анизон, която публикува разследващ материал по темата, една от разпространителките на клеветата - американската инфлуенсърка Наташа Рей, е част от антисистемните сфери, за които самоличността на Брижит Макрон се е превърнала в мания.

Друг известен френски журналист твърди, че информацията по адрес на г-жа Макрон се е разпространила с такава скорост и мащаби, че няма друга новина в света, която да събере милиарди прочитания и гледания за толкова кратко време. Според него не става въпрос просто за фалшива новина, а и за внушение, че семейство Макрон са част от кръгове на идеологията QAnon. Тя гласи, че светът се управлява от сатанинска секта и педофили. Журналистът отбелязва: "За жалост много хора вярват, че и самият Еманюел Макрон е част от това мрачно движение".

През 2017 г., когато Макрон спечели президентските избори, хората започват да коментират връзката със съпругата му, която е с 24 години по-голяма от него.

По-късно две французойки разпространяват информацията, че всъщност Брижит е нейният брат и е претърпяла множество операции. Видеото стана истински хит в мрежата, а през 2024 г. жените са осъдени да изплатят солени обезщетения както на първата дама, така и на нейния брат.

Отвъд Океана американска инфлуенсърка публикува цели осем епизода в подкаста си, в които потвърждава тезата на французойките.