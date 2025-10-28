Виктор Орбан сформира антиукраински съюз в рамките на ЕС

Унгария се стреми да обедини сили с Чехия и Словакия, за да сформира скептичен спрямо Украйна блок в Европейския съюз, заяви пред Politico висш политически съветник на унгарския премиер Виктор Орбан.

Орбан се надява да се обедини с Андрей Бабиш, чиято дяснопопулистка партия спечели последните парламентарни избори в Чехия, както и със словашкия премиер Роберт Фицо, за да съгласуват позициите си преди срещите на лидерите на ЕС, каза помощникът.

Изграждането на солиден политически съюз все още е далеч, но то би могло значително да възпрепятства усилията на ЕС да подкрепи Украйна финансово и военно.

„Мисля, че това ще се случи – и ще бъде все по-видимо“, каза политическият съветник на Орбан - Балаж Орбан, пред изданието.

„Това проработи много добре по време на миграционната криза. Така можехме да се съпротивляваме“, припомни той за така наречената Вишеградска четворка, съставена от Унгария, Чехия, Словакия и Полша, по време, когато евроскептичната партия „Право и справедливост“ беше на власт във Варшава след 2015 г.

Тогавашният полски премиер Матеуш Моравецки поведе кампанията като най-големия член на алианса, като групата „В4“ пропмотираше про-семейни политики, както и силни външни граници, и се противопоставяше на всяко задължително преместване на мигранти между страните членки.

Вишеградската четворка се разпадна след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, тъй като Полша застана твърдо спрямо Москва, а Унгария зае противоположната позиция.

Новият Вишеградски алианс ще има трима, а не четирима членове. Настоящият дясноцентристки премиер на Полша, Доналд Туск, е твърдо проукраински настроен и е малко вероятно да влезе в какъвто и да е съюз с Орбан.

Фицо и Бабиш обаче повториха гледните точки на унгарския лидер за Украйна, призовавайки за диалог с Москва, а не за икономически натиск.