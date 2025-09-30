Полша задържа украинец, издирван за взривяването на "Северен поток"

Володимир Журавльов - украински гражданин, издирван от Германия за предполагаемо участие във взривяването на газопроводите "Северен поток" - е бил задържан в Полша, съобщи радио RMF FM, цитирано от Rzeczpospolita.

Мъжът е бил издирван по европейска заповед за арест, издадена от германски съд. Той е задържан от полицията в Прушков и е отведен в Окръжната прокуратура във Варшава, където се очаква днес да започне производството.

Очаква се процедурата по екстрадиция по този случай да започне скоро.

Полски адвокат, представляващ Журавльов, потвърди пред Ройтерс, че клиентът му е бил задържан в Полша.

Германските власти смятат, че той е пряко замесен в експлозията на газопровода. Заподозреният е инструктор по гмуркане и според тях е отплавал от Росток до Балтийско море с яхта през септември 2022 г., след което е поставил взривни вещества върху подводния тръбопровод.

Експлозиите през 2022 г. до голяма степен прекъснаха доставките на руски газ за Европа, което доведе до значително ескалиране на конфликта в Украйна и ограничаване на енергийните доставки на континента, отбелязва Ройтерс. Никой не пое отговорност за взривовете, а Украйна отрече да има някаква роля.

Миналия месец италианската полиция арестува украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките. Сергий К. беше задържан през август близо до Римини. 49-годишният украинец твърди, че няма нищо общо с атаката и че е бил в Украйна по време на нейното извършване.

За момента няма коментар от страна на полската или на германската прокуратура.