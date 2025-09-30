Украйна започна разполагането на военни инструктори в Дания за борба с дронове

Украинските военни са започнали разполагането на мисия в Дания, която има за цел да предаде на датската армия опита си в защитата от дронове. Това съобщи президентът н Володимир Зеленски в Telegram.

„Нашите военни започнаха разполагането на мисия в Дания за разпространение на украинския опит в защитата от дронове. Момчетата пристигнаха, за да участват в съвместни учения с партньори, които биха могли да станат основа за нова система за противодействие на руски и всякакви други дронове“, отбеляза Зеленски.

По думите му, украинските специалисти и технологии могат да се превърнат в ключов елемент на бъдещия мащабен европейски проект „Стената от дронове“, който трябва да гарантира безопасността в небето.

Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна вече е информирал за първия доклад на екипа от Дания.

Зеленски посочва, че е инструктирал началника на Генералния щаб, министъра на отбраната и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана своевременно да сътрудничат с всички европейски партньори, които са в състояние да участват в разполагането на системата за борба с дронове.