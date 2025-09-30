Турски рибари "уловиха" украински морски дрон Magura

Рибари откриха украински морски дрон "Magura V5", край черноморското крайбрежие на провинция Трабзон, в североизточна Турция.

Според KuzeyEkspres, безпилотният апарат се е заплел в риболовните мрежи. Рибарите са го завързали за лодката си и са се обадили в полицията. Дронът бил изтеглен до пристанището Йомра, където службите за сигурност са го проверили за експлозиви.

Досега не са разкрити подробности за произхода на дрона или неговия собственик.

"Обектът е безопасно запазен за оглед от експертни екипи и в момента се извършва подробен технически оглед и разследване", отбелязва изданието.