Скръбна вест! Почина легендарен тенисист

На 92 години си отиде Никола Пиетранджели

Италианската тенис легенда Никола Пиетранджели почина на 92-годишна възраст, съобщи Италианската тенис федерация. Той беше във влошено здравословно състояние след фрактура на бедрото през декември 2024 г. Причината за смъртта не е уточнена.

Пиетранджели, роден на 11 септември 1933 г. в Тунис, остави дълбока следа в тениса. Двукратен шампион на Ролан Гарос през 1959 и 1960 г., той печели и титла на двойки през 1959 г. и смесени двойки през 1958 г. В кариерата си има 48 титли, включително два Мастърса в Рим, и полуфинал на Уимбълдън през 1960 г.

Италианецът е изиграл 164 мача за Купа Дейвис, като печели 120 от тях – постижение, което остава ненадминато. Той е двукратен вицешампион с Италия като играч и става капитан на отбора, когато Италия печели Купа Дейвис през 1976 г.

През 1986 г. Пиетранджели става първият италиански тенисист, включен в Залата на славата, като оставя наследство, което продължава да вдъхновява поколения тенисисти.