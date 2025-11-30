Полският президент Навроцки отмени среща с Виктор Орбан заради посещението му в Москва

Полският президент Карол Навроцки отмени планирана среща с унгарския премиер Виктор Орбан заради посещението му в Москва.

Това беше обявено от Марчин Пшидач, ръководител на Службата за международна политика на полския президент, в изявление в "Х". Според него „Навроцки е решил да ограничи посещението си в Унгария само до срещата на върха на президентите от Вишеградската група в Естергом“.

Пшидач поясни, че причината за президентското решение е скорошната визита на Орбан в Москва и нейният контекст. По думите му, президентът на Полша „последователно се застъпва за намиране на реалистични начини за прекратяване на войната в Украйна, разгърната от Руската федерация“.

"Като се базира в политиката си на наследството на президента Лех Качински, който подчертаваше, че сигурността на Европа зависи от солидарността, включително в енергийната сфера, и във връзка с осъществената от премиера Виктор Орбан визита в Москва и нейния контекст, президентът Карол Навроцки реши да ограничи програмата си за посещението в Унгария изключително до участие в президентската среща на Вишеградската група в Естергом", заяви представителят на президентската администрация.

Вишеградската група (Вишеградската четворка) е асоциация на четири държави: Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Пшидач уточни, че на срещата на върха в Естергом Навроцки ще обсъди сигурността и сътрудничеството в Централноевропейския регион заедно с президентите на Чехия, Словакия и Унгария.

На 28 ноември унгарският премиер Виктор Орбан посети Москва, където проведе разговори с Владимир Путин. На срещата в руската столица унгарският лидер отново предложи организирането на среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща и след войната да се утвърди Украйна като буферна държава между Русия и НАТО.