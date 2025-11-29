Украйна е ударила нефтена рафинерия, авиоремонтен завод и нефтен терминал в Русия

В нощта на 29 ноември украинските отбранителни сили удариха нефтопреработвателната фабрика „Афипски“, завод за ремонт на самолети и морски нефтен терминал на руска територия.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на телеграма на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.

„В рамките на намаляването на военно-икономическия потенциал на руския агресор, в нощта на 29 ноември подразделения на Силите за отбрана на Украйна успешно нанесоха удари по няколко важни обекта на руския агресор“, съобщи Генералният щаб.

Така, по-специално, в град Таганрог, Ростовска област, бяха впечатлени възможностите на авиоремонтния завод „ТАНТК на името на Г.М. Бериев“, където се извършва модернизация на стратегически бомбардировачи Ту-95 и противовъздушни ракетни самолети А-50.

Според предварителна информация, в ремонтния цех на самолети Ту-95 е възникнал пожар. Резултатите се изясняват.

Също така, украинските сили за отбрана за пореден път нанесоха удари по нефтопреработвателната фабрика „Афипски“ в Краснодарския край на Руската федерация, която участва в снабдяването на руската окупационна армия.

В района на целта са регистрирани експлозии, последвани от пожар в съоръжението. Размерът на щетите се установява.

Освен това е потвърдено унищожаването на вертикалния резервоар RV-5000 в резултат на удари на 25 ноември 2025 г. по инфраструктурата на морския нефтен терминал на пристанище Туапсе в Краснодарския край.

„Съвместната бойна работа на всички компоненти на Силите за отбрана по важни цели на руските въоръжени сили ще продължи до пълното прекратяване на руската въоръжена агресия срещу Украйна“, подчерта Генералният щаб.

Дронове атакуват Русия на 29 ноември

Припомняме, по-рано в интернет беше съобщено, че в нощта на събота, 29 ноември, неизвестни дронове са атакували нефтопреработвателната фабрика „Афипски“ , разположена в Краснодарския край на Русия.

Афипската рафинерия е специализирана в производството на бензин и дизелово гориво. Предприятието участва активно в снабдяването с гориво на руската армия.

Също така, военноморски дронове атакуваха и напълно деактивираха устройството за акостиране на Морския терминал на КПК в Новоросийск, а доставките на петрол бяха спрени.