В случай на война с Русия, която според някои германски военни служители може да започне „още утре“, Германия би се превърнала в основен транспортен център за прехвърляне на части на НАТО на Изток, пише Digi24.

Ръководството на Бундесвера започна да разработва плана за това прехвърляне преди 2,5 години. Сега секретният документ от 1200 страници бележи завръщане към манталитета от епохата на Студената война, когато гражданското общество и инфраструктурата бяха подготвени за постоянно сътрудничество с военните, пише The Wall Street Journal.

„Оперативен план Германия“ предвижда и описва подробно прехвърлянето на 800 000 германски, американски и други войници от НАТО на изток към фронтовата линия, съобщава изданието.

В него са посочени пристанищата, реките, железопътните линии и магистралите, по които ще се движат военните части и техника, както и методите за снабдяването и защитата им по пътя. „Вижте картата“, казва Тим Щухтей, директор на Бранденбургския институт за общество и сигурност: тъй като Алпите образуват естествена бариера, войските на НАТО, в случай на военен конфликт с Русия, ще трябва да преминат през Германия, „независимо откъде би могъл да започне“.

Според военни оценки на Германия и други страни от НАТО, Русия ще бъде готова да атакува страните от алианса в рамките на две до пет години . Военни експерти смятат, че евентуалното прекратяване на военните действия в Украйна ще ѝ позволи да се съсредоточи върху компенсиране на понесените там загуби, укрепване на армията и по-бързо увеличаване на военния потенциал.

В същото време Москва вече активно води хибридна война в Европа. Генерал-лейтенант на Бундесвера Александър Золфранк, отговарящ за подготовката на германската армия за военни операции, заяви в началото на ноември, че Русия „може да предприеме атака с ограничен мащаб срещу територията на НАТО утре“.

Европейските държави се готвят да отблъснат агресията, включително чрез разработване на методи за бързо транспортиране на войници и оръжия до източния фланг. За тази цел се създава система „военен Шенген“, която трябва да стандартизира разнородни правила, включително технически, митнически и такива за сигурност.

Демонстрирането на готовност за бързо отблъскване на атака е част от стратегията за възпиране.

Висш офицер от Бундесвера и един от първите автори на „Оперативен план Германия“ заяви пред WSJ: Целта е да предотвратим война, като ясно покажем на враговете си, че ако ни нападнат, няма да успеят.