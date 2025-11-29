Бившият висш помощник на Зеленски подаде оставката си и изпрати зловещо съобщение: Отивам на фронта

Още по темата: Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка 28.11.2025 17:46

Бившият началник на офиса на президента на Украйна Андрей Йермак, който подаде оставка след обиск в апартамента си, заяви пред западни медии, че отива на фронтовата линия. Това съобщава „Ню Йорк Поуст“ .

„Отивам на фронта... Служих в Украйна и бях в Киев на 24 февруари 2024 г. (вероятно се е имало предвид 2022 г. - бел. ред.). Може би ще се видим отново. Слава на Украйна“, цитира го „Ню Йорк Поуст“.

Опит от участие в отбраната на страната

Йермак припомни, че от 24 февруари 2022 г. е бил в Киев и е участвал в защитата на Украйна.

Той отбеляза, че не иска да създава проблеми на президента Володимир Зеленски и не каза кога и как възнамерява да започне служба на фронта.Връзка с мирните преговори

Уволнението на Ермак дойде в момент, когато украинската делегация се готвеше за преговори с американския екип по мирен план. Оставката на Ермак, според украинския посланик в САЩ, е позволила да се избегнат спекулации и да се запази общественото доверие.

Реакцията на президента

Президентът Зеленски подчерта патриотичната позиция на Ермак и отбеляза, че оставката му не променя представянето на интересите на Украйна на дипломатическо ниво. В същото време тази стъпка ще задоволи обществеността и ще възстанови доверието на украинците.

Зеленски вече промени и състава на делегацията за по-нататъшни преговори по мирния план.

Разследването на „Операция Мидас“

Разследването, което продължи повече от година, се отнася до евентуално присвояване на средства чрез подизпълнители на „Енергоатом“. След обиска обаче срещу Йермак не бяха предприети процесуални действия.

Повече за обиските и освобождаването на Андрей Йермак

На 28 ноември НАБУ и САП претърсиха дома на Андрий Йермак, ръководител на Офиса на президента на Украйна. Самият Йермак потвърди , че в дома му се провеждат следствени действия, а адвокатите му сътрудничат напълно на служителите на реда.

В същото време не е обявено официално подозрение срещу никого , включително срещу Йермак.

След известно време ръководителят на президентската служба на Украйна Андрей Йермак подаде оставка , като президентът подчерта, че в контекста на съсредоточаването върху дипломацията и отбраната, вътрешните сили на страната остават ключова основа за външното единство и международните отношения на Украйна.

А украинският президент Володимир Зеленски освободи Андрей Йермак от поста ръководител на президентската администрация.

Припомняме, че след оставката на Андрей Йермак, украинската делегация на преговорите ще бъде представена от началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, представители на разузнаването, Съвета за национална сигурност и отбрана, както и служители на Министерството на външните работи.

Трябва да се отбележи, че партията „Слуга на народа“ изрази пълна подкрепа за решението на президента на Украйна Володимир Зеленски да освободи Андрей Ермак от поста ръководител на президентската администрация