Началникът на кабинета на Зеленски подаде оставка

Андрий Ермак, началник на кабинета на президента на Украйна Володимир Зеленски, е подал оставка след антикорупционната акция, съобщи самият президент, цитиран от Би Би Си.

Той подчертава, че иска "никой да няма въпроси към Украйна", затова обявява "рестартиране" на кабинета на президента.

"От утре започват консултациия за нови назначения", посочва Зеленски.

По-рано през деня Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (NABU) извърши обиски в офисите на Ермак. Той е разследван по корупционно дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“.

Случаят е определян като най-голямото корупционно разследване по време на президентството на Зеленски. Обвинения са повдигнати на осем души, сред които и Тимур Миндич – близък сътрудник на президента, смятан за ръководител на схемата.