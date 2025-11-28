Николоски: Няма да приемем конституционни промени под български диктат

България не прилага решенията на Европейския съд по правата на човека от Страсбург

Партията остава ангажирана с неприемането на конституционни изменения под български диктат, като изтъкна, че България не изпълнява решенията от Страсбург и че Македония очаква тяхното прилагане и признаване на македонското малцинство. Това каза Александър Николоски, вицепрезидент на ВМРО-ДПМНЕ, съобщават македонски медии.

За него нефункционалността на съдебната система е най-големият проблем в страната и правителството не може да го игнорира.

„Казахме, и това е, че не приемаме конституционни изменения под български диктат и ясно заявихме какви са нашите очаквания, дали са свързани с историческата и политическа приемственост на македонския народ, дали са свързани с отделността на македонския език, заявихме много ясно, че България не прилага решенията на Европейския съд по правата на човека от Страсбург, че изискваме да ги прилага, ясно заявихме, че изискваме да признае македонско малцинство, което би било част от Съвета на националните малцинства, който България има, нашите позиции са ясни“, каза още Николоски.

Според него в ЕС има нова вълна на оптимизъм за разширяване, а няколко по-големи държави членки са готови да подкрепят процеса.

„Надявам се, че сега се разпространява нова вълна на оптимизъм по отношение на разширяването, че няколко по-големи и по-могъщи държави от ЕС ще се съгласят на разширяване и ако се съгласят на разширяване, ще окажат натиск върху България да не ни блокира“, добави Николоски.

„Аз съм единственият министър от това правителство, който е подписал междудържавно споразумение с България, споразумението за изграждане на съвместен тунел“, каза вицепремиерът, като подчерта, че се очаква той да бъде пуснат в експлоатация с началото на строителния сезон.