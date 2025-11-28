Антикорупционната прокуратура на Украйна претърси дома на Андрий Ермак

Миндич се смята за мозъка на мрежа за събиране на комисионни

Украйна се събуди с новина, която разтърсва основите на политическата власт в страната. Агенти от Националната антикорупционна агенция (НАБУ) и Антикорупционната прокуратура (САП) нахлуха тази сутрин в дома на Андрий Ермак в Киев, шеф на кабинета на президента и дясна ръка на Володимир Зеленски. Антикорупционните органи са пристигнали с заповед за претърсване в рамките на делото „Мидас“, свързано с мрежа от комисионни и пране на пари, засягаща непосредствения кръг на Зеленски, съобщава El Pais.

НАБУ потвърди, че претърсването се извършва само в дома на Ермак, а не в офиса му. И двата се намират в правителствения квартал на украинската столица.

„Инспекторите от НАБУ и САП имаха пълен достъп до апартамента ми“, написа Ермак в социалните си мрежи, „адвокатите ми работят с тях и от моя страна те могат да разчитат на пълното ми съдействие“.

НАБУ и прокуратурата предупреждаваха от дни, че ще има нови действия по случая „Мидас“.

Основата на операцията по случая „Мидас“ са десетки часове записи от телефоните на Тимур Миндич, партньор на Зеленски в аудиовизуалната продуцентска компания „Квартал 95“, която го изстреля към славата като актьор. Дома на Миндич беше претърсен на 10 ноември, но обвиняемият избяга от страната няколко часа по-рано.

Миндич се смята за мозъка на мрежа за събиране на комисионни и пране на пари в няколко министерства на правителството. Основното засегнато министерство до момента е това на енергетиката. САП оценява, че чрез Миндих и висши държавни служители са откраднати от бюджета на атомната енергийна компания Energoatom над 85 милиона евро.

Записите, които антикорупционните органи са направили публични, разкриват също, че Миндих е манипулирал договори в Министерството на отбраната, когато то е било ръководено от Умеров.

Не е известно какви мерки може да предприеме Зеленски по отношение на Ермак.

На 12 ноември Зеленски разпореди уволнението на друг от своите доверени хора, бившия министър на правосъдието и енергетиката Герман Галущенко, след като бе претърсена неговата резиденция. Галущенко все още не е официално разследван. Единственият бивш член на правителството, срещу когото е образувано официално разследване, е бившият вицепремиер Олексий Чернишов.

Опозиционната партия „Голос“ и медии като Censor.net посочват, че Ермак се появява в записите на Миндих под псевдонима Алибаба.

Бурята започна всъщност през юли миналата година, когато Службата за сигурност на Украйна проведе акция срещу около двадесет агенти на НАБУ и САП. Няколко дни по-късно Зеленски изненадващо представи пред Радата (украинския парламент) закон, който де факто суспендираше независимостта на антикорупционните органи. Президентът оттегли закона, след като получи лавина от критики от Европейския съюз (ЕС) и претърпя първите народни протести по време на войната.