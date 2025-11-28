Мицкоски: Не сме акционерно дружество, което снабдява Сърбия с петрол

Очаквам петролопроводът от Солун до Скопие да бъде пуснат в експлоатация тази година

Ние не сме акционерно дружество, което да снабдява Южна Сърбия или други страни в региона с петрол. Това каза премиерът на РСМ Христиан Мицкоски относно ситуацията в Сърбия и проблемите с петролната им индустрия, съобщават македонски медии.

„Това правят частните компании, които управляват бизнес. Ние, като държава, предприемаме всички стъпки, за да може тръбопроводът, който е разрушен от много години, да бъде пуснат в експлоатация. Мисля, че тестовете са към своя край и трябва да започнат тестовете за налягане. Правителството одобри ценоразписа, така че очаквам петролопроводът от Солун до Скопие да бъде пуснат в експлоатация тази година, а след това компаниите, ако намерят интерес, могат да поемат това, което е техният бизнес“, каза Мицкоски.

Сръбският президент Александър Вучич заяви вчера, че ако НИС не получи американския лиценз до края на днешния ден, страната ще се изправи пред „трудни дни“. Според него това би означавало пълно спиране на дейността на рафинерията и никоя банка няма да сътрудничи с компанията от понеделник. Вучич оцени шансовете за получаване на лиценза на 40% и на 60% Вашингтон да даде отрицателен отговор.