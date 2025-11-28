Брюксел с ново условие към Украйна за присъединяването ѝ към ЕС

Корупцията остава ключово препятствие пред Киев

Украйна трябва да подведе под отговорност корумпираните политици и бизнесмени, ако иска да се присъедини към Европейския съюз, заяви европейският комисар по правосъдието Майкъл Макграт в интервю за Politico.

По думите му, европейските държави няма да подкрепят членството на Украйна, ако страната не демонстрира ефективна система за борба с престъпността на най-високите нива на обществото. Макграт отбеляза, че макар реформите да са „дълъг път“, Киев трябва да положи „максимални усилия“ за справяне с корупцията и че той поддържа редовен контакт с властите по този въпрос.

„Всяка страна кандидатка трябва да има стабилна система за справяне с корупцията на високо ниво. Необходимо е ефективно разследване и наказателно преследване на престъпленията, както и демонстрирана резултатност – това изискваме от всички държави членки и от страните кандидатки за ЕС“, обясни Макграт.

Процесът на кандидатстване на Украйна за членство в ЕС продължава, но е забавен частично от Унгария, която се съпротивлява на присъединяването.