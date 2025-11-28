Путин: Отношенията между Русия и Унгария сега се основават на прагматизъм

Отношенията между Русия и Унгария се развиват
Руско-унгарските отношения в момента се основават на прагматизъм и „най-доброто от случилото се“ в тяхната история. Това каза руският президент Владимир Путин, откривайки среща с унгарския премиер Виктор Орбан, съобщават руски медии.
„Добре знаем, че в нашата история е имало различни периоди, но днес отношенията ни се основават на най-доброто от случилото се и на прагматизма, на прагматичния подход към развитието на двустранните връзки“, каза още Путин.
По думите му, днешните трудности не пречат на развитието на отношенията между Русия и Унгария.
„Много се радвам да ви видя. Поддържаме връзка, говорим по телефона, а колегите ни са в постоянна комуникация. С голямо удоволствие отбелязвам, че въпреки всички трудности на днешния ден, отношенията ни се поддържат и продължават да се развиват“, добави Путин.
Putin met with Hungarian Prime Minister Orban in the Kremlin for their 14th meeting, with Putin praising Orban's position on Ukraine and noting good energy cooperation between Russia and Hungary despite complications.— WarTranslated (@wartranslated) November 28, 2025
Video includes subtitles. pic.twitter.com/H6qErGLaqP