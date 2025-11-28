Путин: Отношенията между Русия и Унгария сега се основават на прагматизъм

Отношенията между Русия и Унгария се развиват 

Руско-унгарските отношения в момента се основават на прагматизъм и „най-доброто от случилото се“ в тяхната история. Това каза руският президент Владимир Путин, откривайки среща с унгарския премиер Виктор Орбан, съобщават руски медии.

„Добре знаем, че в нашата история е имало различни периоди, но днес отношенията ни се основават на най-доброто от случилото се и на прагматизма, на прагматичния подход към развитието на двустранните връзки“, каза още Путин.  

По думите му, днешните трудности не пречат на развитието на отношенията между Русия и Унгария. 

„Много се радвам да ви видя. Поддържаме връзка, говорим по телефона, а колегите ни са в постоянна комуникация. С голямо удоволствие отбелязвам, че въпреки всички трудности на днешния ден, отношенията ни се поддържат и продължават да се развиват“, добави Путин.

