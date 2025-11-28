Евростат с тревожни данни: Българските жилища са студени, пренаселени и скъпи

Близо 20% от българите имат просрочени задължения за домовете си, сочи евростатистиката

Студени, пренаселени и скъпи - такава е ситуацията при българските жилища според доклад на Евростат.

Данните от проучването „Housing in Europe – 2025“ показват значителен контраст при жилищата в Западна и Източна Европа.

През 2024 г. 34 на сто от българите живеят в пренаселено жилище, което ни поставя на третото по този показател в ЕС.

Анализаторите уточняват, че това означава не просто „повече хора в една стая“, а трайна липса на пространство за нормално семейно съжителство – липса на отделни стаи за деца, невъзможност за уединение, стари жилища, които не отговарят на съвременните нужди.

Пренаселеността е характерна за семейства с по-ниски доходи, млади двойки, живеещи с родители, и цели домакинства, които не могат да си позволят по-голям апартамент. В челната тройка са още Румъния и Латвия, показа още статистиката.

Отоплението е друг ключов показател за качеството на живот. В България ситуацията е критична: 19% от хората у нас не могат да поддържат дома си достатъчно топъл, което ни нарежда на първо място в ЕС, заедно с Гърция.

Отбелязва се, че масово сградите в страната ни са стари и енергийнонеефективни.

Тук контрастът с държави като Финландия и Словения – под 3% – е огромен и показателен за пропастта между запад и изток.

Страната ни е на второ място в ЕС по дял на хората, които живеят в домакинства с просрочени сметки – за наем, ипотека или комунални услуги.

Всеки пети българин (19%) има забавени плащания, като само Гърция има по-лоши показатели (43%).

Според данните на „Евростат“ цените на имотите в България не са сред най-бързо растящите в ЕС, но разходите за строителство са съвсем друга тема. България е на второ място в ЕС по най-бързо поскъпване на строителните разходи – увеличили са се със 145% от 2010 г. насам. Само Унгария отчита по-голям ръст.

Това увеличение се дължи на по-високи цени на материали, недостиг на работна ръка, растящи енергийни разходи и засилено строителство в големите градове. Експертите предупреждават, че този ръст рано или късно ще се прехвърли и върху крайните цени на жилищата – което означава, че българите ще трябва да плащат още повече за собствен дом в бъдеще.