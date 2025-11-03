Евростат: България е втора в ЕС по дял на работещите, които са в риск от бедност

България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на работещи хора, изложени на риск от бедност, според данни на Евростат. Това са хората, които работят, но не успяват да осигурят достатъчен доход за домакинството си.

През 2024 г. 11,8% от заетите българи на възраст 18 и повече години са били в риск от бедност – значително над средното за ЕС ниво от 8,2 на сто. Това поставя страната в групата на държавите с най-висок показател, редом с Люксембург (13,4%), Испания (11,2%) и Гърция (10,7 на сто).

По данни на Евростат, рискът от бедност при мъжете в България е бил 13 на сто, докато при жените – 10,4 на сто. Разликата между половете от 2,6 процентни пункта е близка до средното за ЕС, където показателят е по-висок за мъжете (9%) спрямо жените (7,3%).

Най-нисък дял на заети в риск от бедност е отчетен във Финландия (2,8%), Чехия (3,6 на сто) и Белгия (4,3%).