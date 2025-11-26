Газът поевтинява с повече от 4 на сто

През декември газът що поевтинее повече от първоначалните очаквания.

Поевтиняването на природния газ през декември ще бъде с малко над 4%, пресметнаха от “Булгаргаз”. На обсъждане на цените в Комисията по енергийно и водно регулиране стана ясно, че вместо прогнозираното намаление от 1 процент, то ще бъде по-голямо.

Една от причините за това е, че заради по-топлото време част от топлофикациите и газоразпределителните дружества са поискали по-малки количества през последния месец за тази година. Изпълнителният директор на “Булгаргаз” Веселин Синабов каза, че другата причина за понижението е, че цените на европейските борси също падат, а това се отразява и на цената на втечнения природен газ, който дружеството е договорило за следващия месец.

Ако Комисията за енергийно и водно регулиране потвърди тези цени, от 1 декември синьото гориво ще струва 63 лв. за мегаватчас без ДДС и такси за пренос.