Редактират бюджета заради "Лукойл"

Завишават с 2 млрд. евро размера на държавните гаранции

Две предложения свързани със закупуване на активи на "Лукойл" в България са внесени между първо и второ четене на бюджета от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало.

Едното предложение, внесено от Костадин Ангелов - ГЕРБ, Кирил Добрев - БСП, Павела Митова - ИТН и Йордан Цонев - ДПС-НН е максималният размер на държавните гаранции догодина да се завиши с 2 млрд. евро - от 3.8 млрд. на 5.8 млрд. евро.

Към това предложение няма мотиви, но от друго за промяна в бюджета, става ясно, че с това завишение на държавните гаранции се цели осигуряване на финансиране през Българската банка за развитие (ББР) за придобиване на активи или дялове в капитала на дружествата на "Лукойл" в България.

Промените в Закона за административното регулиране на дейности, свързани с нефт и нефтопродукти дадоха право на назначения особен търговски управител на българските активи на "Лукойл" Румен Спецов да извършва разпоредителни сделки, без да има нужда да се консултира с акционерите на компанията и без действията му да подлежат на административен и съдебен контрол.

Ако ББР купи "Лукойл", заемът ще се връща чрез евентуалната печалба на самото дружество. Това позволява на правителството да не разглежда сумата като директен разход на бюджета или загуба за ББР.