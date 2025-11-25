Високи заплати за млади лекари само в общински и държавни болници

От 260 млн. евро НЗОК ще прехвърли 30 млн. евро за Спешна помощ и психиатриите

Незаетите длъжности влизат в регистър

1860 евро за медик без специалност и 1550 евро за медицински сестри

Траншът от 260 млн. евро за увеличение на заплатите на младите лекари да се използва само от държавните и общинските болници и от ведомствените ВМА, МВР и Транспортна болница, предвижда внесено предложение между първото и второто четене на Закона за бюджета на НЗОК. Предложението е на депутати от управляващата коалиция. С парите от този трансфер болниците трябва да постигнат минимална основна заплата от 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро за медицинска сестра.

В предложението е записано, че условията и редът за извършване на плащанията ще се определят с правила, приети от Надзорния съвет на НЗОК след съгласуване с министъра на здравеопазването.

Правилата трябва да съдържат критерии за определяне размера на средствата и разпределянето им по лечебни заведения, ред за предоставяне на необходимата информация от лечебните заведения и др. Уточнено е, че от трансфера от 260 млн. евро НЗОК ще прехвърли обратно 30 млн. евро към МЗ за заплати на медиците в държавните структури Спешна помощ, държавните психиатрични болници, кръвните центрове и др.

Изрично се посочва, че получените средства болниците ще имат право да изразходват само за заплати.

Минималният размер на заплатите на по-опитните лекари и медицински сестри ще се определя в зависимост от тяхната квалификация, но задължително ще бъде по-висок от този на лекарите без специалност и младите медицински сестри.

Здравното министерство ще бъде задължено да създаде и поддържа национален електронен регистър на незаетите длъжности в лечебните заведения. В регистъра всяка седмица ще бъдат обявявани незаетите места за медицински специалисти и специализанти по различните направления и размера на предлаганото възнаграждение за съответната незаета длъжност.