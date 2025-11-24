Тайните покупки на Китай повишават цената на златото с 40%

Още по темата: Злато на кюлчета разбива пазара 06.08.2025 10:00

В края на октомври официалното му имущество възлиза на 2304 тона злато

Цената на златото достига рекордни нива и според пазарни експерти Китай е един от основните невидими фактори зад този неудържим ръст; за някои той е най-важният фактор. Скъпоценният метал се е повишил с над 40% през 2025 г. и през октомври достигна 4380 долара за унция, което е абсолютен рекорд, въпреки че отбеляза спад през последните седмици, в контекста на нарастващия интерес на централните банки да подсилят резервите си с активи, считани за по-сигурни, пише El País.

Независимите доклади очертават картина, която е много различна от тази, която се предлага в официалните съобщения на Народната банка на Китай. Играта с цифрите, за която говорят консултанти от различни международни инвестиционни банки, подхранва широко разпространеното подозрение, че значителна част от китайските покупки не се съобщават, като част от стратегия за защита от геополитически рискове и за намаляване на зависимостта от американската валута и активи в момент на нарастваща международна фрагментация.

Китай е направил покупки в продължение на 12 месеца и в края на октомври официалното му имущество възлиза на 2304 тона злато, което се равнява на 8% от чуждестранните му резерви. Азиатският гигант е шестият по големина притежател на злато в света, според Световния съвет за златото (World Gold Council, основната международна организация в сектора).

Въпреки това Брус Икемизу, директор на Японската асоциация на пазара на кюлчета (JBMA), е сред анализаторите, които изчисляват, че „общите резерви на БПЦ са повече от двойно по-големи от декларираните; те са около 5000 тона“. Тази цифра би изстреляла Китай на второ място и би намалила значително разстоянието, което го разделя от САЩ, които в края на третото тримесечие разполагаха с 8133 тона.

Разликата между официалните цифри и реалните потоци се отразява и в оценките на Société Générale. Въз основа на контраста между вноса на кюлчета, местното производство и официалните резерви, френската банка предполага, че Пекин може да е добавил до 250 тона злато в хазните си тази година, въпреки че е отчел само 25.

Тази годишна разлика се вписва в динамиката на Китай, която френската банка наблюдава от руската инвазия в Украйна. Анализът й, базиран на износа на злато от Обединеното кралство – един от най-надеждните индикатори за физическото движение на кюлчетата – показва, че Китай е добавил над 1080 тона злато към своите запаси от средата на 2022 г. насам. Това не е станало чрез единични покупки, а чрез постоянно и устойчиво натрупване. Според изчисленията му, Пекин придобива средно 33 тона месечно в периодите на активност, което е достатъчно умерено темпо, за да не дестабилизира пазар, който е изключително чувствителен към големи операции. При това темпо страната ще се нуждае от почти десетилетие, за да достигне златото около 20% от международните й резерви, дори и да поддържа стабилен обем на покупките.