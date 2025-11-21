Увеличение на пенсиите с 80 лв.

Средната сума на човек заедно с добавките нарасна до 1012 лв.

Броят на пенсионери расте

За изплащане на пенсиите за девет месеца дадоха 17,8 млрд. лв.

Средният размер на пенсиите заедно с всички добавки към тях през септември е 1012 лв. В сравнение със същия месец на миналата година получаваните пенсии са нараснали 83 лв., или с 8,9%, обявиха от НОИ. Броят на пенсионерите през септември е 2 059 658, което е увеличение с 12 172 (+0,6%) за една година.

Пенсиите имат най-голям дял от общите разходи на бюджета на държавното обществено осигуряване. За първите девет месеца на годината разходите за изплащане на пенсии са в размер на 17,78 млрд. лв., което е 73,8% от плана за цялата година. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са нараснали с 1,87 млрд. лв. (+11,8%).

Общият размер на разходите от бюджета на държавното обществено осигуряване за първите девет месеца на годината е малко над 20 млрд. лв., което е 73,3% от плана за годината. В сравнение със същия период на миналата година разходите са нараснали с над 2 млрд. лв. Същевременно общата сума на приходите в бюджета на държавното обществено осигуряване към края на септември възлиза на над 11 млрд. лв., което представлява 72,7% изпълнение на годишния план. Спрямо същия период на миналата година приходите от осигуровки нарастват с 1,468 млрд. лв.

Тъй като приходите от осигуровки не стигат за изплащане на пенсиите, за девет месеца от централния бюджет, където влизат приходите от данъци, в бюджета на държавното обществено осигуряване са преведени над 9 млрд. лв.