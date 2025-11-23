Венецуела отново е на прага на хиперинфлация

Централната банка на Венецуела не е публикувала данни за инфлацията от октомври 2024 г., но редица икономисти предупреждават, че хиперинфлацията отново е на хоризонта.

Много венецуелци вече живеят ден за ден с оскъден портфейл поради смазващото покачване на цените, което изглежда предвещава завръщането на хиперинфлацията, считана за неизбежна от много експерти, информира „Бе Еф Ем бизнес“.

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира годишна инфлация във Венецуела от 548 на сто за 2025 г. и 629 на сто за 2026 г. През 2018 г. тя е достигнала 130 060 на сто според централната банка на страната, което е връхната точка на четиригодишен период на хиперинфлация и криза (2017-2021 година), информира БТА.

Инфлацията миналата година е била 48 на сто, твърди президентът Николас Мадуро, мишена на президента на САЩ Доналд Тръмп, който го заплашва с военна интервенция. Венецуелската централна банка обаче не е публикувала данни за инфлацията от октомври 2024 година.

Хасинто Морено, неформален търговец в центъра на Каракас, ежедневно се сблъсква с инфлацията. „Ако спечелим 20 боливара, харчим 50. Цените се повишават всеки ден“, споделя той.

Норма Гусман излиза от магазина с три домата. „Пазарувам на пазара всеки ден, защото не ми стига“, разказва тази венецуелска домакиня пред АФП. Николас Мадуро редовно уверява, че страната трябва да се справи с икономическите санкции, които той счита за причина за всички проблеми, като същевременно твърди, че американското присъствие в Карибския басейн от август насам е претекст за свалянето му от власт и завземането на венецуелските петролни резерви. Той прогнозира растеж от над 9 на сто през 2025 г. МВФ очаква по-скоро 0,5 на сто, а други анализатори – 3 на сто.

Арест на икономисти

Икономистът Оскар Тореалба прогнозира инфлация от 811 на сто за 2025 г.: „Това несъмнено ни приближава към сценарий на хиперинфлация“, посочва той.

„За да може да се счита, че в дадена страна има хиперинфлация, трябва да има вариации над 50 на сто на месец в продължение на три последователни периода“, обяснява анализаторът, базиран в Колумбия.

Други експерти считат, че колебание от 500 на сто за годината вече представлява хиперинфлация, особено в сравнение с останалата част от света, където инфлацията е ниска. Малко икономисти, живеещи във Венецуела, се осмеляват обаче да оспорят публично официалната позиция по отношение на икономиката, след като няколко от тях, сред които бивш министър на финансите, бяха арестувани тази година, отбелязва „Франс 24“.

Арестите никога не сe обявяват официално, но съвпаднаха с поредица от полицейски операции срещу търговията на паралелния пазар. Но за разлика от предишните години на хиперинфлация, сега няма недостиг на стоки. Жителите все още са травмирани от часовете, прекарани на опашки, за да купят половин килограм кафе или захар и с тревога си спомнят празните магазини.

Николас Мадуро показа по-голяма бюджетна дисциплина, като спря печатането на пари и облекчи контрола. Най-вече той разреши използването на долара, който веднага се превърна в неформална валута на страната. Цените в долари обаче също се покачват. Тореаба оцени инфлацията в долари през октомври на 80 на сто за годината.

Без марж за маневриране

Доларът е ключът към този нов инфлационен сценарий в икономически контекст, в който няма място за маневри, отчита „Бе Еф Ем бизнес“. Един от основните доставчици на валута за страната беше американската петролна компания „Шеврон“ (Chevron), която разполагаше с лиценз за дейност въпреки санкциите.

Но от края на юли Вашингтон забрани на „Шеврон“ да плаща на венецуелското правителство в парична форма, като го задължи да плаща в суров петрол. Венецуела продава този петрол на черния пазар на ниски цени. По този начин на пазара има по-малко долари и се създаде валутен спред, надхвърлящ 60 на сто.

Цените са фиксирани в долари и се повишават всеки път, когато боливарът губи от стойността си спрямо долара в един порочен кръг. От началото на годината доларът се е повишил с близо 400 на сто спрямо венецуелската валута.

„Това води до инфлация“, обяснява Хуан Карлос Валдес, професор по политическа икономика и депутат от управляващата партия. Само че инфлацията нараства по-бързо от динамиката на обменния курс поради корекциите, които търговците правят, за да защитят интересите си.

Икономистът обаче е оптимист за 2026 г. „Хиперинфлациите в крайна сметка се саморегулират“, твърди той. „Те намаляват покупателната способност на населението като цяло до такава степен, че търговците започват да губят поради липса на клиенти и в крайна сметка понижават цените“, заключава Хуан Карлос Валдес.

(от БТА)