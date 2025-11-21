БНБ пуска златна монета “Св. Патриарх Евтимий Търновски”

Продават я от понеделник за 2590 лв.

От понеделник, 24 ноември Българската народна банка пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема “Св. Патриарх Евтимий Търновски” от серията “Българска иконография”. Цената на монетата при пускане в обращение е 2590 лв. (1324,25 евро), обявиха от Централната банка.

Монетата ще се продава в БНБ - на две каси в София, пл. “Княз Александър I” №1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. “Михаил Тенев” №10. Всеки клиент ще може да купи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали купува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За купуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за купуването на конкретната възпоменателна монета. Монети не се продават на хора, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 ноември 2025 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на “Инвестбанк”, “Първа инвестиционна банка”, “Тексим Банк”, “Токуда Банк” и “Централна кооперативна банка” за продажба в техни офиси и клонове.