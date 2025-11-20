Чиновници протестират за 20% по-високи заплати

Предвиденият ръст едва с 5 на сто

Синдикатът на административните служители към КТ “Подкрепа” обяви серия от протестни действия в ключови държавни институции в цялата страна. Днес между 12:30 и 13:00 часа пред централното управление на Националния статистически институт в София и пред териториалните бюра на института в страната ще се проведе първият протест.

Служителите настояват за достойни заплати, нормални условия на труд и край на публичния натиск и дискредитацията, на която са подложени. От синдиката предупреждават, че протестите могат да се разширят, ако исканията им не бъдат чути.

От ранните часове на деня служителите на НСИ в Бургас протестират пред сградата на институцията, като това е вторият такъв протест от миналата година насам. По тяхна информация в проекта за бюджета е предвидено увеличение от 5%, докато основното им искане е за ръст на работните заплати с 20 на сто. Възнагражденията в сектора варират в зависимост от опита и конкретните отговорности. Заплатата на главен специалист по трудово правоотношение в момента е около 1550 лева, или приблизително 850 евро бруто, а за младши специалист - 1633 лева, което се равнява на около 835 евро.