Петролът поскъпва: мирните инициативи на САЩ могат да доведат до свръхпредлагане

Запасите от суров петрол в САЩ спадат повече от очакваното

Цените на петрола отбелязаха леко повишение в четвъртък след понижението в предходната сесия, като опасенията, че натискът на САЩ за прекратяване на войната между Русия и Украйна може да доведе до увеличаване на предлагането на един и без това добре снабден пазар, бяха компенсирани от по-голямо от очакваното намаление на запасите от суров петрол в САЩ.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 16 цента,

или 0,25%, до 63,67 долара за барел в 03:38 GMT, докато фючърсите на суровия петрол тип West Texas Intermediate в САЩ се повишиха с 17 цента, или 0,29%, до 59,61 долара.

И двата бенчмарка отбелязаха леко възстановяване след спад от 2,1% по време на сесията в сряда. Движението последва доклад на Reuters, че САЩ са сигнализирали на Украйна да приеме изготвената от САЩ рамка за прекратяване на войната с Русия, като се откаже от територия и част от оръжията си, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса.

Цените спаднаха поради опасения, че края на войната ще доведе до прекратяване на санкциите върху продажбите на руски суров петрол, което ще освободи този запас на пазара в момент, когато петролът се съхранява в танкери, а големите производители са увеличили квотите си за добив.

Анализаторите от ING предупредиха, че Украйна е малко вероятно да подкрепи плана, тъй като го възприема като благоприятен за Русия, но „признаците, че САЩ все още се опитват да постигнат споразумение, успокояват някои опасения относно по-нататъшни санкции срещу Русия, както и относно степента, в която ще бъдат прилагани настоящите ограничения“.

Цените бяха подкрепени от по-голямото от очакваното намаление на запасите от суров петрол в САЩ, отчетено в сряда, което отразява нарастващото рафиниране на фона на добрите маржове в най-големия потребител на петрол в света и търсенето на износ на суров петрол от САЩ.

Запасите от суров петрол са спаднали с 3,4 милиона барела до 424,2 милиона барела за седмицата, приключила на 14 ноември, съобщи EIA, в сравнение с очакванията на анализаторите в анкета на Reuters за спад от 603 000 барела.