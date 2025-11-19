Германия ще загуби близо 150 000 работни места

В Германия 88 компании планират да съкратят 147 522 работни места, според данни на изследователската инициатива Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), цитирани от Bild.

Списъкът включва индустриални гиганти, производители на автомобили, логистични компании, ИТ фирми, авиокомпании и малки машиностроители. Само Deutsche Bahn планира да съкрати 30 000 позиции, докато автомобилният производител ZF планира да съкрати 14 000.

Президентът на INSM Торстен Алслебен заяви пред Bild, че мащабните съкращения на работни места „говорят сами за себе си“ и отразяват провалите в икономическата политика както на настоящото, така и на предишните правителства.

„Има твърде много бюрокрация, енергията е твърде скъпа, данъците и трудът са твърде високи и има недостиг на персонал. За да решим тези проблеми, се нуждаем от конкретни мерки, а не от повече дълг“, подчерта той.

Бившият вицепрезидент на Бундестага Волфганг Кубицки също отправи остри критики. Той каза, че канцлерът Фридрих Мерц, който обеща да постави страната на траектория на растеж, „се е превърнал в канцлер на свиването“.

„Единствените неща, които растат при управлението на Мерц, са публичният дълг и безработицата“, отбеляза политикът.