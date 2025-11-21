Ремонти на пътя спират глобите за средна скорост

При поредни различни ограничения на скоростта санкции ще има при превишаване на най-високата забрана

АПИ глобява за твърде тежки камиони

Тол камерите следят за коли без “Гражданска отговорност” от 7 февруари 2026 г.

При ремонт на пътя и въвеждане на временно ограничение за движение с по-ниска скорост няма да налагат глоби за превишение на средна скорост на пътния участък. Това предвижда проект на инструкция за обмен на информация между Агенция “Пътна инфраструктура”, МВР и Агенция “Митници” за налагане на санкции, свързани с нарушения при плащането на пътни такси и на правилата за движение по пътищата, пуснат за обществено обсъждане.

При въвеждане на временна организация за безопасност на движението в определен участък от пътя, с въведен контрол на средната скорост се спира подаването на информация от тол камерите към МВР, до възстановяване на постоянната организация на движение, пише в проекта на инструкция. Тоест, ако по магистрала автомобилите трябва да преминат само в една от лентите за движение или трябва да преминат в насрещното платно, защото има ремонт на пътя, и е въведено ограничение за по-бавно шофиране, няма да налагат глоби за превишение на средна скорост.

При въведени последователни различни ограничения на скоростта в определен участък от пътя с контрол на средната скорост, глоби ще бъдат налагани при шофиране със скорост над ограничението, което позволява най-висока скорост, пише още в инструкцията. Например често на пътища в определени участъци има ограничения на скоростта, защото има неравности, тунел или пък има ограничения на скоростта по време на дъжд. Ако тези участъци с по-ниска скорост попадат в част от пътя със контрол на средната скорост, при налагане на глоби за превишена средна скорост няма да взимат предвид участъците с по-строги ограничения.

Към МВР се подава информация за установени нарушения на средна скорост от участъци на републиканската пътна мрежа, обхващащи само населено място или само извън населено място, пише още в инструкцията. Тоест няма как един участък за контрол на средната скорост да включва пътища в населено и извън населено място. Информационната система на АПИ ще съхранява доказателствените записи за нарушенията на правилата за движение по пътищата за срок от 10 години.

Хора от Агенция “Пътна инфраструктура” ще имат електронен достъп до данните на МВР за собствениците на автомобилите в страната, за да могат да им налагат санкции, предвижда инструкцията. Чрез достъпа до данните на МВР от АПИ ще налагат глоби за движение на превозни средства с размери и тегло над приетите норми.

С други промени в инструкцията за обмен на информация между АПИ и МВР разписват ред за налагане на глоби за автомобили без задължителната застраховка “Гражданска отговорност”.

АПИ ще предоставя на МВР данни за регистрационните номера на пътните превозни средства, преминали по платената пътна мрежа на България. МВР ще проверява чрез достъп до данните в Гаранционния фонд дали автомобилите имат “Гражданска отговорност”. Ако бъде установен автомобил без застраховка, МВР ще получава от АПИ негова снимка, за да може да наложи глобата. Тези промени ще влязат в сила от 7 февруари 2026 г., пише в мотивите към инструкцията.