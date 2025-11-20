Петимата големи победители 35 години “Мистър и Мисис Икономика”

Бяха отличени хора, които имат значителен принос за развитието на българската икономика

Пет големи награди “Мистър и Мисис Икономика” бяха връчени на тържествена церемония по случай 35-ата годишнина на най-големия бизнес конкурс у нас. Той се организира от списание “Икономика” и КРИБ.

Призовете “Мистър Икономика” и “Мисис Икономика” отидоха при петима предприемачи и мениджъри, които имат значителен принос и въздействие върху развитието на българската икономика. Те са отличени за своята визия, последователност, отдаденост, довели до устойчив растеж, иновации и подобряване на бизнес средата, и са вдъхновяващи примери за добри управленски практики.

Трима са носителите на отличието “Мистър Икономика” - проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Съвета на директорите на “Минстрой Холдинг”, проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на “Геотехмин” и проф. Иван Тодоров, управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Георгиев, Тодоров и Ко”. Две дами получиха наградата “Мисис Икономика” - Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на “Пощенска банка” и д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на “Сименс” за България и Северна Македония.

Петя Димитрова е главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка (с правно име “Юробанк България”). Под нейно ръководство Пощенска банка само за няколко години осъществява три успешни сделки като придобива първо Алфа Банк - клон България, а след това и Банка Пиреос България. През 2023 г. Пощенска банка приключи сделката по придобиването на “БНП Париба Лични финанси”.

Г-жа Петя Димитрова е дипломиран експерт-счетоводител от Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA) в Лондон, има EMBA степен от Университета в Шефийлд, Великобритания и две магистърски степени по “Финанси и банково дело” и “Туризъм” от УНСС и Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Притежава още дипломи по програма за развитие на мениджърските умения от ALBA Бизнес училище за следдипломна квалификация, Харвард; сертификат за мениджърски умения от Университет Джорджтаун, Вашингтон.

Г-жа Димитрова е председател на УС на Асоциацията на Банките в България. Тя е председател на УС на Фондация “Буров”, член на управителния съвет на сдружение “Ендевър България”. Тя е вицепрезидент на Канадско-българската търговска камара.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е управител на “Геотехмин”. През 1990 г. той е един от тримата съоснователи на дружеството за инженерингови и консултантски услуги в минната промишленост “Геотехмин”, а от 1999 г. е управител на индустриална Група ГЕОТЕХМИН.

През миналата година Цоло Вутов беше отличен от президента с ордени “Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната. През годините той е получил над 40 авторитетни награди за принос към българската икономика, науката, за своите обществена дейност и благотворителност.

Цоло Вутов е основател на над 20 дружества, които дават работа на над 4000 българи, има близо 200 научни доклади, научно-изследователски и научно-приложни проекти в областта на техниката и технологиите на открити рудници. Цоло Вутов е благодетел, подкрепил повече от 1200 благородни каузи. Придобитите от него научни и професионални степени са впечатляващи, като сред тях са мениджър от Висша международна школа по маркетинг и мениджмънт към Българо-френския център “Марком” и от Българо-американски информационно-консултантски център по икономика и мениджмънт.

Д-р инж. Боряна Манолова е главен изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония.

Магистър е по електротехника и по мениджмънт и фирмено управление.

През 2014 г. защитава докторска степен по специалността “Електроснабдяване и електрообзавеждане” в РУ “Ангел Кънчев”.

Д-р инж. Манолова е зам.-председател на КРИБ, член на УС на Българската минно-геоложка камара. Тя е и председател на Настоятелствата на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и на Русенски университет “Ангел Кънчев”.

Според Боряна Манолова успехът се измерва с трайното положително въздействие, което създаваме - не само като ползи за служители, клиенти и акционери, но и като позитивна трансформация на обществата и икономиките, в които работим.

В Siemens успехът означава насърчаване на иновации, които решават предизвикателства от реалния свят - от по-ефективни енергийни системи и устойчиви производствени процеси до дигитални решения, които трансформират инфраструктурата, транспорта, здравеопазването.

Проф. дтн инж. Николай Вълканов е председател на Съвета на директорите на “Минстрой Холдинг” и почетен председател на Българската минно-геоложка камара. През миналата година Николай Вълканов беше отличен от президента с ордени “Стара планина” първа степен за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната.

Животът на проф. Вълканов е свързан с минния и строителния сектор. Доктор е на техническите науки и е завършил Минно-геоложкия университет в София, където е почетен професор. Завършил е и Международната научна академия, МАНЕБ, Санкт Петербург, Русия. Член е на президиума на Световния минен конгрес от 1992 г. и на Президиума на Международната маркшайдерска организация. Член е на УС на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, председател на Български маркшайдерски съюз и зам.-председател на УС на КРИБ.

Голяма част от професионалния му път е свързан с развитието и успехите на една от стратегическите компании за България - “Минстрой”, дружеството, което още през 50-те години на миналия век започва да изгражда минерално-суровинната база на страната ни.

Проф. Иван Тодоров е основател и старши съдружник в Адвокатско дружество “Георгиев, Тодоров и Ко”. Той е бил ръководител на катедрата по публично право в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” няколко години и е професор по административно право в друг университет. Специализира в Университета на Южна Каролина и по-късно придобива статут на почетен гражданин на гр. Колумбия, столицата на Южна Каролина, САЩ. Участва и в програма за “Подпомагане на компании от Централна и Източна Европа” към Association for The Overseas Technical Scholarship в Токио, Япония.

Професор Тодоров ръководи някои от най-значимите административни процедури в България и съдебните дела, свързани с тях, като приватизациите на БМФ и БТК, лицензирането на втория и третия GSM оператори, националното лицензиране на Нова телевизия, концесиите на Летище Варна и Летище Бургас, приватизацията на NU Boyana Film Studios и сложни съдебни производства за Microsoft Corporation и Mitsui & Co. пред КЗК. Инициирал е шест дела в Конституционния съд и е участвал в успешното водене на едни от най-значимите международни арбитражни дела, както и съдебни дела в чужбина и в Съда на ЕС.