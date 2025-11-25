Продажбите на автомобили в Европа продължават да нарастват

Потребителите са привлечени от все по-голямото разнообразие

Продажбите на автомобили в Европа отбелязаха ръст за четвърти пореден месец през октомври, като регистрациите на нови автомобили се увеличиха с 4,9% спрямо предходната година до 1,09 милиона броя, съобщава Bloomberg.

Потребителите са привлечени от все по-голямото разнообразие от по-евтини изцяло електрически модели, а продажбите на електрифицирани автомобили в Европа отбелязаха скок през октомври, благодарение на 40-процентното увеличение на продажбите на хибридни автомобили с възможност за зареждане от електрическата мрежа.

спрямо предходната година до 1,09 милиона броя, съобщи във вторник Европейската асоциация на автомобилните производители. Испания и Германия отбелязаха най-голям ръст сред големите пазари, докато Великобритания и Италия останаха на същото ниво.

Потребителите са привлечени от все по-голямото разнообразие от по-евтини изцяло електрически модели, като например градския автомобил Citroën ë-C3 на Stellantis NV. Въпреки това, автомобилните производители се борят с по-бавното от очакваното навлизане на електромобилите на пазара. Volkswagen AG и Stellantis забавиха производството в някои фабрики поради забавено търсене и след поредица от предупреждения за спад в печалбите, докато марката Porsche AG на VW оттегля плановете си за електромобили.

Продажбите на електрифицирани автомобили в Европа скочиха през октомври, благодарение на 40% увеличение на продажбите на plug-in хибриди. Регистрациите на изцяло електрически автомобили се увеличиха с почти една трета.

Сред големите европейски производители Renault SA отбеляза ръст от 11% през миналия месец, а Volkswagen Group и BMW AG също отбелязаха солидни печалби. Продажбите на BYD Co. в региона се утроиха, като китайският автомобилен производител лесно изпревари Tesla Inc., чийто спад продължи, с регистрации, намалели с 48%.

Докато производителите продължават да създават нови електрически модели, някои все още искат повече свобода от политиците по отношение на емисиите. Автомобилните производители ще се срещнат с представители на Европейския съюз следващия месец, за да обсъдят евентуални промени в плана на Брюксел за забрана на продажбата на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене до 2035 г. Докато германският канцлер Фридрих Мерц подкрепя натиска на автомобилната индустрия за по-либерални правила за прехода към електромобили, Испания иска ЕС да подкрепи този план.