Една четвърт от европейците не плащат сметките си навреме

Докато ценовият натиск в Европа се стабилизира, лихвените проценти падат

След няколко години на упорита инфлация, ценовият натиск вече е близо до целта на ЕЦБ. Въпреки това, един на всеки четирима европейци все още не плаща сметките си навреме, пише Euronews.

С отслабването на кризата с цените на живот, европейците като цяло намират за по-лесно да плащат сметките си навреме, според последния доклад на Intrum за плащанията на европейските потребители.

Въпреки това, 24% от платците на сметки все още не успяват да изплатят дълговете си в очаквания срок, в сравнение с 37% през 2023 г.

Разликите между страните и социалните групи продължават да се увеличават

и много хора все още закъсняват с плащанията.

„Виждаме ясно разделение между тези, които се чувстват финансово сигурни, и тези, които все още живеят от месец на месец. Много потребители остават в „режим на оцеляване“, колебаят се да инвестират или да харчат повече, белязани от години на икономическа несигурност“, каза Агнешка Кункел, главен изпълнителен директор на Intrum TFI.

Процентът на домакинствата, които плащат всички такси навреме, варира от страна до страна. Испания и Австрия са най-добре представящите се в това отношение с 83%, докато Гърция е на последно място с 67%.

До 43% от потребителите в Европа заявиха, че последните години са оказали трайно негативно влияние върху финансовото им благосъстояние, като по-младите поколения често са най-засегнати.

В сравнение с 2024 г., по-голяма част от поколението Z твърди, че пропуснатите плащания на сметки са били редовно явление през тази година, а не еднократно събитие. През 2025 г. 63% от анкетираните казват, че това е било така, в сравнение с 20% година по-рано.

Докато ценовият натиск в Европа се стабилизира, лихвените проценти падат и пазарът на труда остава устойчив, не всички се възползват от това.

Според Intrum много европейци все още живеят от ръка на уста. Само шест от десет редовно заделят средства за спешни случаи, докато 29 % признават, че съобщенията за икономическа нестабилност ги притесняват.

Докладът за тази година показва и промяна в причините за забавените плащания. Липсата на средства отново се превърна в доминиращ проблем, като това явление засяга особено поколението Z. През 2024 г. 20 % от анкетираните посочват, че основната причина за просрочването на плащанията е, че не разполагат с достатъчно средства, за да платят сметките си, а през 2025 г. този процент се увеличава до 52 %.