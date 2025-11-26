КЕВР определи компенсации за домакинствата заради скъпия ток

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за октомври, които покриват част от разходите на битови клиенти за електрическа енергия.

Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), който цели да смекчи колебанията в цените на свободния пазар, припомнят от Комисията.

Определените компенсации за периода 1–31 октомври 2025 г. са както следва:

1. 44,15 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД ;

2. 40,53 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД ;

3. 43,47 лв./MWh, без ДД - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД ;

4. 82,25 лв./MWh, без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД ;

Как работи механизмът?

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м.октомври закупената от дружествата електроенергия от пазара е била на по-висока цена от определената базова цена от 140,03 лв. на мегаватчас. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която е предварително отчетена в издадените фактури на потребителите.