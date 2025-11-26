240 млн. лева искат от концесионера на ТОТО-то

Поставят три изисквания към фирмата, която ще поеме ДП “Български спортен тотализатор”

Има опасност от увеличение на нелегалния хазарт

71% от залозите в ЕС са в нелицензирани оператори на хазартни игри

От концесионера на държавното ТОТО ще поискат да внася в държавния бюджет поне 240 млн. лв. на година, което е над три пъти повече от плащаните сега пари от Държавно предприятие “Български спортен тотализатор”. Това обясниха на брифинг депутатите от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ДПС-НН, които направиха предложение ТОТО-то да бъде дадено на концесия, на който присъства и Министърът на спорта Иван Пешев (БСП).

Той изнесе данни, според които общият оборот на хазартния бизнес в България е 44 млрд. лв. годишно, а чистата печалба на сектора е 2 млрд. лв. А резултатът на “Българския спортен тотализатор” (БСТ) е едва 70 млн. лв. печалба.

“Затова в Съвета за съвместно управление предприехме тази стъпка - да търсим възможност да увеличим средствата за спорт, спортна инфраструктура и младежки политики. Така даваме и възможност на големите международни компании, които оперират в лотарийния бизнес, да се включат в дейността на БСТ”, каза Пешев.

Драгомир Стойнев от БСП, обясни, че БСТ ще бъде концесиониран само при три условия: компанията е международна и голяма; обещаната концесионна такса е не по-малко от 240 млн. лв. годишно; и всички работни места бъдат запазени. Едно да не е изпълнено, тази концесия няма да се случи, заяви Стойнев. “Тази инициатива е много отдавна. Това, че не сме я обсъждали публично, не значи, че между нас не е обсъждано. Мисля, че оборотът и опитът, който имат международните компании, ще изместят българските компании”, заяви Стойнев.

Делян Добрев, депутат от ГЕРБ и председател на Комисията по бюджет и финанси, също одобрява концесията на тотото, наричайки тази мярка “единствената дясна в бюджета”. Той изрази мнение, че всичко, което може да се концесионира в държавата, трябва да бъде концесионирано. “Държавата е доказала, че не е добър стопанин. Не може частният сектор да прави 2 млрд. лв. печалба, а Спортният тотализатор - 70 млн. лв.”, каза депутатът от ГЕРБ.

Йордан Цонев от ДПС-НН обясни, че промените са писани с негово участие и е трябвало да бъдат вкарани от Министерски съвет. Но решили, че допълнителните приходи от концесията трябва да влязат в бюджета за 2026 г. и затова депутати от трите партии са го вкарали между първо и второ четена на проекта на бюджет.

Междувременно в София се провеждаше Източноевропейска конференция на игралната индустрия. На нея председателят на Асоциация на игралната индустрия в България Ангел Ирибозов обясни, че с планираното в бюджета увеличение на таксите за организатори на хазартни игри, над 40 на сто от приходите от залози ще отиват за различни данъци.

Вдигането на таксите може да доведе до увеличение на нелегалния хазарт, защото сайтове, които не плащат никакви налози, могат да предлагат по-добри коефициенти при залозите. Промените ще доведат до намаляване на приходите в държавния бюджет. През миналата година 71% от приходите от онлайн хазарт в ЕС са генерирани от нелицензирани оператори.